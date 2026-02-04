Slušaj vest

Ljudi rođeni na jugu Srbije su poznati po brojnim specijalitetima od paprike, ali i drugih namirnica koje se čuvaju u podrumima i ostavama, a potom se u njima uživa tokom zime.

Kiseli kupus je definitivno jedna od takvih namirnica, a ako ga spremite po južnjački, znajte da će biti takav da ćete uživati svim čulima.

Osim po ukusnim jelima oni su poznati i po izrazima koji su često čudni, ali veoma simpatični, pa se tako može čuti da se "macka" tepsija, što znači da se umače u nju ili da se omaže ono što u njoj ostane nakon što jelo bude potpuno pojedeno.

Donosimo vam jedan toliko dobar recept za podvarak, koji kad jednom spremite sigurno ćete i vi početi da "mackate" tepsiju.

Podvaraksa suvim mesom i paprikom

Podvarak Foto: Profimedia

Sastojci:

1 veća glavica kiselog kupusa

2 kašike svinjske masti

1 glavica luka

2 šaragarepe

suve kosti (ili suva rebra)

suva paprika (1 do 2)

začini po ukusu (lovor, so, biber, paprika)

Priprema:

Kupus iseckati na kockice, na malo masti propržiti sitno iseckan luk i šargarepu. Dodati kupus i staviti da pokuva, da se lepo sjedini. Zatim dodati začine, i suvu papriku koju možete iseći na nekoliko delova i staviti svuda po malo. Zatim dodajte suve kosti ili suvo meso, a može i nešto drugo, slanina ili kobasica, po izboru.

Kad malo ukuva prebacite u tepsiju i staviti da se peče u rerni na 220 stepeni oko sat vremena. Nakon što je uvrila voda i kupus se zapekao odozgo isključite i ostavite da se prohladi.

Služite dok je toplo, a budući da je kupus sve lepši što se više greje znajte da ćete ovo jelo jesti sve dok ne pojedete i poslednji zalogaj i kako Južnjaci kažu ne omackate tepsiju.

VIDEO: Kako da očistite organizam od prejedanja: