Recept za južnjački specijalitet od kojeg ide voda na usta: Ručak sa suvim mesom, prste da poližete
Ljudi rođeni na jugu Srbije su poznati po brojnim specijalitetima od paprike, ali i drugih namirnica koje se čuvaju u podrumima i ostavama, a potom se u njima uživa tokom zime.
Kiseli kupus je definitivno jedna od takvih namirnica, a ako ga spremite po južnjački, znajte da će biti takav da ćete uživati svim čulima.
Osim po ukusnim jelima oni su poznati i po izrazima koji su često čudni, ali veoma simpatični, pa se tako može čuti da se "macka" tepsija, što znači da se umače u nju ili da se omaže ono što u njoj ostane nakon što jelo bude potpuno pojedeno.
Donosimo vam jedan toliko dobar recept za podvarak, koji kad jednom spremite sigurno ćete i vi početi da "mackate" tepsiju.
Podvaraksa suvim mesom i paprikom
Sastojci:
1 veća glavica kiselog kupusa
2 kašike svinjske masti
1 glavica luka
2 šaragarepe
suve kosti (ili suva rebra)
suva paprika (1 do 2)
začini po ukusu (lovor, so, biber, paprika)
Priprema:
Kupus iseckati na kockice, na malo masti propržiti sitno iseckan luk i šargarepu. Dodati kupus i staviti da pokuva, da se lepo sjedini. Zatim dodati začine, i suvu papriku koju možete iseći na nekoliko delova i staviti svuda po malo. Zatim dodajte suve kosti ili suvo meso, a može i nešto drugo, slanina ili kobasica, po izboru.
Kad malo ukuva prebacite u tepsiju i staviti da se peče u rerni na 220 stepeni oko sat vremena. Nakon što je uvrila voda i kupus se zapekao odozgo isključite i ostavite da se prohladi.
Služite dok je toplo, a budući da je kupus sve lepši što se više greje znajte da ćete ovo jelo jesti sve dok ne pojedete i poslednji zalogaj i kako Južnjaci kažu ne omackate tepsiju.
(Kurir.rs/Glossy)
