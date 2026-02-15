Slušaj vest

Jedna profesionalna čistačica iz Kalgarija u Kanadi izazvala je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je objavila video u kojem objašnjava zašto je odlučila da prekine saradnju sa svojim novim klijentom.

Dejvon poznata na TikToku kao "devonition101" iz generacije Z, podelila je slajd šou sa rukom napisanom porukom koju je dobila od stanara a koja ju je u potpunosti ostavila u šoku!

"Sakrili smo 100 mini patkica"

"Naša čistačice, sakrili smo 100 mini patkica po stanu. Radimo ovo da bismo proverili da li je posao dobro obavljen! Molimo vas da sve patkice ostavite u ovu teglu", stoji u poruci.

U videu se vidi kako su male patkice raspoređene po celom stanu – na policama, slavini, ivici kade, duž zidova, pa čak i u saksijama. Dejvon je naglasila da se sve ovo dogodilo u 7 ujutro, u ponedeljak.

Ona se profesionalno bavi čišćenjem već osam godina, ali ovo joj je bio prvi put da radi za ove stanare. Imala je samo dva sata da očisti stan i tokom tog vremena uspela je da pronađe oko 77 od 100 patkica. Ipak, zadatak ju je uvredio.

"Na kraju sam dala otkaz klijentu. Delovalo je kao da testiraju moju radnu etiku na potpuno neprihvatljiv način" rekla je za Newsweek.

"Ovo je stvarno ludo"

Video je brzo postao viralan, a reakcije gledalaca bile su uglavnom osuda postupka stanara.

"Ovo je stvarno ludo", "Odmah otići, kakav ritual poniženja je ovo?", "Ne. Morali bi da nađu nekog drugog. Ovo je toliko uvredljivo", "Baš je uvredljivo. Pogotovo ona koja je zalepljena u kupatilu", "Ovo je nešto što radite da biste deci naterali da rade kućne poslove, a ne odrasloj osobi koju plaćate za uslugu…", "Nikada više ne bih radila za njih", pisali su oni.

Iako tržište profesionalnih usluga čišćenja globalno raste i predviđa se da će do 2030. godine dostići 616,98 milijardi dolara, a u SAD prosečan godišnji rast iznosi 5,6 procenata, stručnjaci upozoravaju da neprimereni zahtevi i testiranja mogu narušiti profesionalne odnose. Povećan fokus na higijenu i čistoću, posebno podstaknut pandemijom COVID-19, doveo je do prihvatanja naprednih tehnologija čišćenja, ali i do situacija koje profesionalci smatraju neprimerenim.

Slučaj Dejvon postao je primer kako ne bi trebalo tretirati zaposlene – posebno kada im se plaća za obavljanje usluge.