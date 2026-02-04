Slušaj vest

Zima je pravo vreme da operete ćebe, ali kako da ostane mekano i bez bakterija?

Evo kako da pravilno operete ćebe i očuvate njegov kvalitet:

Proverite etiketu

Pre početka, proverite uputstva na etiketi neka ćebad zahtevaju posebno čišćenje.

Pranje u mašini ili ručno

Operite na niskim temperaturama (30-40 stepeni) sa blagim deterdžentom. Za veća ćebad, operite ih ručno, dobro isperite.

Žena u kupatilu ubacuje veš u mašinu
Proverite da li ćebe sme da se pere u mašini, to zavisi od materijala Foto: Shutterstock, Ilustracija

Dezinfekcija

Dodajte belo sirće u poslednje ispiranje za uništavanje bakterija i očuvanje mekoće. Možete dodati i lavandino ulje za miris.

Sušenje

Sušite na suncu ili u sušilici na niskoj temperaturi. Teniske loptice u sušilici pomažu u očuvanju mekoće.

Održavanje mekoće

Ako ćebe postane tvrdo, stavite ga u sušilicu sa teniskim lopticama kako biste povratili mekoću.

Ovako, vaše ćebe će biti čisto, mekano i sigurno za upotrebu.

(Kurir.rs/Informer)

žica sa vešom
profimedia0160095168.jpg
čarape
Žena u kupatilu ubacuje veš u mašinu

