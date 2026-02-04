Kako pravilno oprati ćebe, korak po korak: Mekano kao vata i bez bakterija
Zima je pravo vreme da operete ćebe, ali kako da ostane mekano i bez bakterija?
Evo kako da pravilno operete ćebe i očuvate njegov kvalitet:
Proverite etiketu
Pre početka, proverite uputstva na etiketi neka ćebad zahtevaju posebno čišćenje.
Pranje u mašini ili ručno
Operite na niskim temperaturama (30-40 stepeni) sa blagim deterdžentom. Za veća ćebad, operite ih ručno, dobro isperite.
Dezinfekcija
Dodajte belo sirće u poslednje ispiranje za uništavanje bakterija i očuvanje mekoće. Možete dodati i lavandino ulje za miris.
Sušenje
Sušite na suncu ili u sušilici na niskoj temperaturi. Teniske loptice u sušilici pomažu u očuvanju mekoće.
Održavanje mekoće
Ako ćebe postane tvrdo, stavite ga u sušilicu sa teniskim lopticama kako biste povratili mekoću.
Ovako, vaše ćebe će biti čisto, mekano i sigurno za upotrebu.
(Kurir.rs/Informer)
