Monika Huld, 39-godišnja domaćica i Instagram manekenka, život je posvetila usrećivanju svog supruga Džona (41).

„Zbog svojih uverenja izgubila sam neke prijatelje iz detinjstva jer misle da sam izgubila dostojanstvo“, priznala je Monika u intervjuu za emisiju Love Don’t Judge. Ona opisuje svoj tipičan dan: kuva za Džona, čisti kuću i vežba. Čak i izbor odeće prepusta suprugu.

Foto: Instagram/MonicaHoold

„Džon voli da se lepo obučem čak i kod kuće, ali ne voli da se šminkam dok sam u kući“, kaže Monika, Amerikanka švedskog porekla. Za razliku od mnogih žena koje ne vole da im se govori šta da rade, Monika uživa kada joj suprug daje jasna uputstva.

„Kada zadovoljim njegove želje, on je srećan, a to i mene čini srećnom“, dodaje ona.

Monika Huld Foto: Instagram/MonicaHoold

Otvoreni brak: ljubavnice i dominantni muž

Monika otkriva i da joj Džon nije dovoljan u krevetu, pa povremeno u njihov odnos ulaze i njegove ljubavnice.

„Da, on ima intimne odnose sa drugim ženama, ali to je zaista mali deo naše veze“, tvrdi Monika.

Džon objašnjava: „Pogledajte kako to rade drugi sisari; obično alfa mužjak to radi sa svim raspoloživim ženama. Odnosi sa drugim ženama čine naš brak opuštenijim.“

Kada je u pitanju intimni život, Monika otkriva šta je uzbuđuje:

„Sviđa mi se kada muškarac preuzme kontrolu i uzme šta želi. Uvek sam na raspolaganju za potrebe svog muža i to volim. Nemam problema s tim“, kaže ona, dodajući da bi mnoge veze i brakovi bili srećniji kada bi više žena razmišljalo kao ona.

