Popularna Tiktokerka Karen, koja je pohađala kulinarsku školu, podelila je savete o pripremi testenine koji su, kako tvrdi, u potpunosti promenili način na koji kuva ovo omiljeno jelo. Prema njenim rečima, većina ljudi pravi istu grešku verujući da time poboljšava ukus testenine a zapravo postiže suprotan efekat.

Karen u svom videu naglašava da ulje ne treba dodavati u vodu za kuvanje testenine, iako se to često preporučuje kao trik protiv lepljenja. "Ljudi misle da će ulje sprečiti da se testenina zalepi, ali to uopšte nije potrebno. Jedina stvar koju treba da dodate u vodu je – so", objasnila je.

Tajni sastojak je voda od testenine

Jedan od najvažnijih saveta koje je podelila odnosi se na vodu u kojoj se testenina kuva. Umesto da se prospe, ona može biti ključni element savršenog jela.

"Tokom kuvanja testenina ispušta skrob u vodu, a upravo taj skrob pomaže da se sos prirodno zgusne", rekla je Karen. Dodavanjem malo te vode u sos, on se bolje povezuje sa testeninom i dobija svilenkastu, bogatu teksturu.

Testenina ne treba da bude potpuno skuvana

Još jedna česta greška, prema njenim rečima, jeste predugo kuvanje testenine. Karen savetuje da se testenina skine sa vatre dok je još blago čvrsta, jer će se dovršiti tokom mešanja sa sosom.

Na taj način se izbegava prekuvana, gnjecava tekstura i postiže savršena „al dente“ konzistencija.

U kulinarskoj školi, kako kaže, učili su da idealan odnos vode i testenine iznosi 10:1, ali u praksi manja količina vode može sasvim dobro da posluži.

"Odnos 4:1 funkcioniše odlično, samo je važno da testenina ima dovoljno prostora da se kreće i da voda bude dobro posoljena kako bi se testenina začinila iznutra", objasnila je.

Na kraju, Karen ističe da najbolja jela od testenine često ne zahtevaju mnogo sastojaka. Jednostavna priprema, pravilni koraci i pažnja prema detaljima mogu napraviti ogromnu razliku.

"Najukusnija testenina ponekad sadrži samo nekoliko osnovnih sastojaka – ali su pravilno iskorišćeni", zaključila je.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Kako se cedi kuvana testenina: