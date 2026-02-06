Za sijamske bliznakinje svi misle da su AI generisane

Za sijamske bliznakinje "influenserke", koje su osvojile društvene mreže, otkriveno je da su generisane veštačkom inteligencijom.

Od kada su se pridružile Instagramu pre samo dva meseca, Valerija i Kamila su stekle više od 288.000 pratilaca na ovoj društvenoj mreži. Zanosne "bliznakinje", koje izgledaju kao da dele jedno telo, redovno objavljuju fotografije i video-snimke na kojima poziraju pred kamerom, nose oskudne bikinije i druže se sa jednako glamuroznim prijateljima.

Intimni odgovori i izmišljena biologija

Pored toga, često koriste Instagram storije kako bi odgovarale na pitanja o svom zajedničkom telu - uključujući i intimne detalje iz svog ljubavnog života. Bliznakinje, koje se na Instagramu predstavljaju kao @itsvaleriaandcamila, otvoreno negiraju da su generisane pomoću veštačke inteligencije. Međutim, jedan stručnjak u to nije uveren.

Stručnjak potvrđuje: u pitanju je AI

Govoreći za Dejli mejl, Endru Halbert, inženjer za AI promptove specijalizovan za korišćenje ChatGPT, potvrdio je ono što su neki pažljivi pratioci već posumnjali - Valerija i Kamila su AI-generisane.

"Narativ je osmišljen da podigne nivo interakcije. To je savršena priča o savršenoj osobi kako bi se dobio savršen rezultat angažovanja, što je upravo cilj korisnika", objasnio je on.

Nalog @itsvaleriaandcamila pridružio se Instagramu u decembru 2025. godine i od tada je objavio skoro 100 fotografija i video-snimaka.

Provokativan sadržaj i poljupci sa ženama

Na mnogim fotografijama bliznakinje nose bikinije ili provokativnu garderobu, dok su na nekim od najeksplicitnijih snimaka viđene kako ljube druge žene. Takođe imaju poseban Instagram Highlight sa pitanjima i odgovorima, gde odgovaraju na radoznala pitanja pratilaca. U jednom storiju otkrile su da imaju 25 godina i da su rođene i odrasle na Floridi.

Tvrdnje o telu koje dele

Kada su upitane o svom zajedničkom telu, tvrdile su da imaju dva srca i da svaka kontroliše jednu stranu tela.

"Ponekad imamo iste želje, ali svaka ima svoj stomak, pa možemo da jedemo različito i da u različito vreme osećamo glad ili žeđ. Sve je timski rad!", objasnile su u odgovoru na pitanje o funkciji mozga.

Ljubavni život "u paru"

Očekivano, brojna pitanja odnosila su se na njihov ljubavni život i da li su u vezi.

"Obe izlazimo kao jedno i obe moramo biti fizički i emocionalno privučene istom muškarcu. Pokušale smo da izlazimo odvojeno i to nije dobro prošlo. Teže je izlaziti kao jedno jer se ne slažemo uvek, ali nekako uspevamo," objasnile su.

Oduševljeni fanovi i skeptici

Neki fanovi deluju opčinjeno bliznakinjama i redovno ostavljaju komentare.

"Da li su stvarne? Izgledaju neverovatno", "Izgledate prelepo", komentarisali su mnogi. Međutim, drugi su doveli u pitanje njihovu autentičnost.

"Da li je ovo AI?", "Da li ljudi zaista misle da je ovo stvarno?", skeptično su sumnjali brojni i ispostavilo se da su u pravu.

Video poricanja i konačna potvrda

U pokušaju da utišaju glasine, bliznakinje su objavile video na Instagram storiju u kojem poriču da su lažne.

"Mi se pomeramo, pričamo, očigledno nismo AI“, rekle su uz kikotanje pred kamerom.

Ipak, Dejli mejl sada može da potvrdi ono što su mnogi sumnjali - bliznakinje zaista jesu AI-generisane.

"Kao neko ko savetuje o upotrebi veštačke inteligencije u poslovanju, procesima i marketingu, ove slike su očigledno AI-generisane", potvrdio je Halbert i naveo nekoliko ključnih znakova koji ukazuju da žene nisu stvarne.

Prvo, ukazao je na njihova hiperstilizovana, besprekorno savršena tela - koja imaju i njihove "prijateljice".

"Ove slike su personifikacija onoga što mediji smatraju lepotom i nema nijedne mane. Nerealno je, naročito kada se u istoj slici pojavi više likova. Malo je verovatno da tri "savršene" osobe sa besprekornim telima budu zajedno na jednoj fotografiji," objasnio je.

Nedoslednosti u detaljima

Halbert je takođe ukazao na nedoslednosti u veličini delova tela između različitih fotografija.

"Malo je verovatno i da bi oba lica potamnela identično. Previše ispolirane, glamurozne i savršene - kao lutke Barbike. Izgledaju kao da su tek izvađene iz kutije. Stvarni život tako ne funkcioniše," istakao je.

Prsti, uši i savršena koža

Pored očiju, prsti, uši i besprekorno glatka koža takođe ukazuju na to da su generisane veštačkom inteligencijom.

"AI još uvek nije savršen u doslednosti. Obratite pažnju na oblik ušiju, broj prstiju ili tragove i ožiljke koji se pojavljuju na potpuno istom mestu", rekao je Halbert.

Fotografije bez ikakvih mana

Na kraju, stručnjak je ukazao i na samu fotografiju, za koju tvrdi da je previše savršena da bi bila stvarna.

"Nema nikakvih nesavršenosti u fotografiji. Svaka slika je savršena. Čak i najbolji fotoaparati imaju mrlje, odsjaj, greške. Nikada nisu apsolutno savršeni," rekao je za Dejli mejl.

Jedan od ključnih detalja koji je dodatno podigao sumnju jeste besmislen tekst u pozadini fotografije snimljene u poslastičarnici.

"Kada se zumira meni, jasno je da je u pitanju AI", napisao je jedan komentator.

Opasan trend AI influensera

Valerija i Kamila deo su rastućeg trenda AI modela i influensera, koji su opisani kao zastrašujući pogled u budućnost. Stručnjaci upozoravaju da njihovo širenje može ozbiljno uticati na percepciju standarda lepote. Šarlot Foks Veber, psihoterapeutkinja i autorka knjige "What We Want", ranije je izjavila za Dejli mejl:

"AI influenseri nisu samo privlačni - oni su algoritamski usavršeni. Hiper-simetrija, fantazijske proporcije, bez pora, bez ograničenja. Opasnost je u tome što ponovljena izloženost tiho pomera našu osnovu za normalnu lepotu, čineći naša tela - i tela naših partnera nedovoljnima. Mozak ne mari što to nije stvarno; on se jednostavno prilagođava."

