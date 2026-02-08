Slušaj vest

Sofija Frenklin, popularna influenserka, otkrila je svoj kontroverzni kriterijum za zabavljanje u jednoj epizodi svog podkasta. Ona je izjavila da od potencijalnih partnera traži uvid u njihove finansije jer želi da izlazi isključivo sa "bogatim muškarcem".

"Ne šalim se, poslednju trojicu muškaraca s kojima sam izlazila, pitala sam za podatke o njihovom bankovnom računu već na prvom sastanku", rekla je ona.

Kada je gost podkasta upitao zašto to radi, Frenklin je otvoreno odgovorila:

"Zato što želim da izlazim samo sa bogatim muškarcem koji ima novac. Imam posao. Veoma sam uspešna. Mislim da imam svako pravo da pitam: 'Zdravo, da li smo na istom nivou ili gubim svoje vreme?'".

TikTok podeljen - ljubav ili novac?

Njen stav izazvao je burne reakcije na TikTok-u. Sofija ga je nazvala opisom: "Mislim da sam samo efikasna?".

Ipak, većina korisnika bila je ogorčena njenim kriterijumom, uz poruke da je ljubav važnija od novca.

"Kad pričaš sa starim bračnim parom, oni uopšte ne govore o novcu. Pričaju o uspomenama, deci, unucima, prijateljima, putovanjima, smešnim pričama", "Mogu da imam i milijardu dolara, ali ako me to pita na prvom sastanku - odlazim i ne plaćam večeru", "Novac ne znači uspeh", "Da li ljubav i iskrena povezanost više uopšte postoje?", samo su neki od komentara.

S druge strane, pojedini korisnici smatraju da je važno da partneri budu na istom finansijskom nivou, kako bi odnos bio ravnopravan.

"Da, ovo je obavezno!", "Moj verenik i ja smo finansijski izjednačeni. Da sam sama, tražila bih isto", "Uglavnom se slažem s njom", "Apsolutno, 300 odsto se slažem! Zaslužuješ muškarca na istom nivou", "Isti nivo je danas ključan. Ne gubim vreme na muškarce koji ne mogu da plate svoj deo", glasili su komentari onih koji podržavaju Sofiju.

