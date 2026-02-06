Slušaj vest

Zaboravite dugotrajno dizanje testa! Ove pancerote su pravi domaći klasik koji se priprema brzo i lako. Mekane, sočne i idealne uz jogurt, predstavljaju savršenu zamenu za prženice ili uštipke. Uživajte u doručku koji spaja tradiciju i brzinu pripreme!

Istorijat pancerota

Pancerote su tradicionalni jelo koje potiče iz severne Italije, posebno iz regije Apulija, ali su tokom godina postale omiljeni specijalitet širom Balkana, posebno u Srbiji i okolnim zemljama. Originalno su se pravile kao jednostavne, domaće pogačice od testa punjene sirom, mesom ili povrćem.

Naziv “pancerote” potiče od italijanske reči “panzerotto”, što znači mali punjeni hleb ili krofna. Tradicionalno su se pržile u dubokom ulju, što im je davalo karakterističnu hrskavu koricu i mekanu unutrašnjost. S vremenom, recepti su se prilagodili lokalnim običajima – u nekim domaćinstvima pancerote se peku u rerni, punjeni su sirom, šunkom, parizerom ili čak slatkim filom.

Danas su pancerote simbol brze i ukusne kuhinje, koji spajaju starinski duh domaće hrane sa modernim načinom pripreme. Njihova popularnost u Srbiji i regionu raste jer su jednostavne, ekonomične i izuzetno ukusne – mekane, sočne i idealne za doručak, užinu ili brzu večeru.

Pancerote Foto: stazarucak/youtube

Recept za pancerote

Za testo:

600 g brašna

1 kašičica šećera

1,5 kašičica soli

1 jaje

1 kašika masti ili 100 ml ulja

200 ml jogurta

100 ml vode



Za premazivanje i fil:

100 g masti ili putera za premazivanje testa

Fil/nadev:

250 g sira

1 jaje

250 g parizera

1 jaje za premazivanje

Pancerote Foto: Valentino Cosma Bosa / Alamy / Profimedia

Priprema:

Zamesite testo: U velikoj posudi pomešajte brašno, šećer i so. Dodajte jaje, mast (ili ulje), jogurt i vodu. Zamesite glatko testo.

Priprema za filovanje: Testo rastanjite oklagijom, premažite sa 100 g masti ili putera, urolajte i isecite na željene komade. Svaki komad rastanjite i pripremite za filovanje.

Priprema fila: U posudi pomešajte sir, parizer i jaje dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Punjenje i oblikovanje: Stavite fil na rastanjeni komad testa, preklopite i dobro zatvorite ivice. Premažite sa umućenim jajetom.

Pečenje: Pancerote pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

Serviranje: Poslužite tople, uz jogurt ili omiljeni sos. Idealno za brz, ukusan doručak koji će svi obožavati.



