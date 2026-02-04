Slušaj vest

Kamenac u kupatilu je tih, ali uporan neprijatelj – taloži se na slavinama, pločicama i tuš-kabinama. Agresivna hemijska sredstva za čišćenje ostavljaju neprijatan miris i mogu da oštete površine. Ruske domaćice same prave sredstvo za uklanjanje kamenca koje je efikasno, blagog mirisa i finansijski veoma pristupačno.

Kamenac se u kupatilu ne pojavljuje preko noći, ali kad se jednom uhvati, teško se skida i uporno se vraća. Slavine izgube sjaj, pločice ostanu prošarane belim tragovima, lavabo i kada dobijaju žućkaste nijanse, a skupa sredstva iz prodavnice uglavnom imaju previše jak miris i nisu baš jeftina. Ako tražite jednostavno, efikasno i provereno rešenje za čišćenje bez agresivne hemije, domaće sredstvo za uklanjanje kamenca koje koriste Ruskinje moglo bi da vas prijatno iznenadi.

Za pripremu su vam potrebna samo tri lako dostupna sastojka:

Soda bikarbona

- Soda bikarbona – ½ šolje (blagi abraziv koji razgrađuje prljavštinu)

- Deterdžent za pranje sudova – 2 supene kašike (rastvara masnoću i ostatke sapuna)

- Alkoholno sirće (9%) – 1 supena kašika (efikasno rastvara naslage kamenca)

U posudi pomešajte sodu bikarbonu i deterdžent za pranje sudova dok ne dobijete gustu pastu. Zatim dodajte sirće i brzo promešajte. Smesa će se blago zapeniti - neka vas to ne uplaši, to je sasvim normalna hemijska reakcija.

Nanesite pastu u debljem sloju na navlažene površine zahvaćene kamencem - slavine, zidove tuša, lavabo. Za lakši rad preporučuje se nošenje gumenih rukavica.

Ostavite da pasta deluje 20 do 30 minuta, vodeći računa da se pasta ne osuši u potpunosti. Nakon toga vlažnim sunđerom istrljajte tretirane površine – kamenac koji je navlažen lakše ćete lako ukloniti. Na kraju sve temeljno isperite većom količinom tople vode.

Pasta koja uklanja kamenac

Svaki sastojak ima svoju ulogu, a zajedno daju snažan, sinergijski efekat:

- Soda bikarbona nežno čisti bez grebanja površina

- Gel za sudove uklanja masnoću i ostatke sapuna

- Sirće reaguje sa solima tvrdoće i razgrađuje kamenac

Ova metoda je bezbedna, ne ostavlja jak miris i predstavlja ekonomično rešenje za redovno održavanje kupatila.

(Kurir.rs/ Blic žena)

