Slušaj vest

Priprema peciva ponekad ume da bude prava noćna mora jer sve uradite kako treba, a ipak dobijete nešto što se mrvi, brzo stvrdne, nema zadovoljavajuću teksturu ili ukus, već sutradan nije jestivo...

Međutim, s ovim receptomza dizano testo s jogurtom nema greške, a može da se iskoristi za bilo šta!

Sastojci:

1 kg glatkog brašna
1 kocka svežeg kvasca
1 kesica praška za pecivo
1 kašika šećera
250 ml mleka
2 jajeta
400 ml jogurta
50 ml ulja
1 kašičica soli

profimedia0156575663.jpg
Testo Foto: Profimedia

Priprema

Izmrvite kvasac, pa dodajte šećer, prelijte toplim mlekom, razmutite i ostavite da odstoji desetak minuta.
Dodajte brašno, so i prašak za pecivo, pa promešajte dobro i nalijte ulje i jogurt. Zamesite testo i ostavite da odstoji oko 40 minuta na toplom mestu pokriveno čistom krpom.
Potom ga premesite, prebacite na pobrašnjenu površinu i secite, oblikujte i filujte po želji.

(Kurir.rs/Glossy)

Ne propustiteŽenaLepinje mekane kao duša: Bakin recept sa kojim nema greške, uz kajmak su san snova!
profimedia0427006849.jpg
ŽenaBrze i ukusne, idealne za doručak: Recept za ruske piroške koje uspevaju svakome
profimedia0352156263.jpg
ŽenaKiflice s pivom nikad ne dočekaju sutra: Filujte ih po želji, a preukusne su i prazne!
profimedia0277844982.jpg
ŽenaPita bolja nego iz pekare: Dodajte testu samo 1 čašu ovog napitka i videćete ogromnu razliku!
Pita od krompira

  VIDEO: Kako se pravi prhko testo: 

Kako se pravi prhko testo Izvor: Instagram/healthywell_