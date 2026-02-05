Priprema peciva ponekad ume da bude prava noćna mora jer sve uradite kako treba, a ipak dobijete nešto što se mrvi, brzo stvrdne, nema zadovoljavajuću teksturu ili ukus, već sutradan nije jestivo...

Međutim, s ovim receptom za dizano testo s jogurtom nema greške, a može da se iskoristi za bilo šta!

Izmrvite kvasac, pa dodajte šećer, prelijte toplim mlekom, razmutite i ostavite da odstoji desetak minuta.

Dodajte brašno, so i prašak za pecivo, pa promešajte dobro i nalijte ulje i jogurt. Zamesite testo i ostavite da odstoji oko 40 minuta na toplom mestu pokriveno čistom krpom.

Potom ga premesite, prebacite na pobrašnjenu površinu i secite, oblikujte i filujte po želji.