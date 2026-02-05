Univerzalno testo za slatka i slana peciva: Jednostavan recept za vazdušaste kiflice, pogačice....
Priprema peciva ponekad ume da bude prava noćna mora jer sve uradite kako treba, a ipak dobijete nešto što se mrvi, brzo stvrdne, nema zadovoljavajuću teksturu ili ukus, već sutradan nije jestivo...
Međutim, s ovim receptomza dizano testo s jogurtom nema greške, a može da se iskoristi za bilo šta!
Sastojci:
1 kg glatkog brašna
1 kocka svežeg kvasca
1 kesica praška za pecivo
1 kašika šećera
250 ml mleka
2 jajeta
400 ml jogurta
50 ml ulja
1 kašičica soli
Priprema
Izmrvite kvasac, pa dodajte šećer, prelijte toplim mlekom, razmutite i ostavite da odstoji desetak minuta.
Dodajte brašno, so i prašak za pecivo, pa promešajte dobro i nalijte ulje i jogurt. Zamesite testo i ostavite da odstoji oko 40 minuta na toplom mestu pokriveno čistom krpom.
Potom ga premesite, prebacite na pobrašnjenu površinu i secite, oblikujte i filujte po želji.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Kako se pravi prhko testo: