Danijela Masijas, devojka iz Kolumbijekoja se zbog ljubavi preselila u Srbiju, vrlo brzo je shvatila da je život na Balkanu znatno drugačiji od onog na koji je navikla. Iako je jednom prilikom istakla da je dočekana srdačno i sa mnogo topline, neke svakodnevne navike i običaji u našoj zemlji potpuno su je iznenadili.

Kako je otkrila, razlike se najviše primećuju u ponašanju ljudi, odnosu prema izgledu i načinu druženja, a pojedine situacije su joj u početku delovale neobično, ali i simpatično. Svoje utiske podelila je iskreno i bez zadrške, što je izazvalo veliku pažnju na društvenim mrežama.

Zatim je otkrila tri stvari koje su je najviše iznenadile po dolasku u Srbiju:

"Kada sam stigla u Srbiju iz Kolumbije, ove tri stvari su me jako iznenadile. Ljudi te mnogo gledaju, previše, rekla bih. Ipak, ovde je to normalno. U Kolumbiji je to nešto veoma retko. Žene hodaju u štiklama i nije važno da li je zima. Dajem 10 od 10 svim Srpkinjama što su to uradile! Svi nazdravljaju rakijom, čak i za doručak. Živeli moji Srbi", rekla je Danijela u snimku na Instagramu uz gutljaj rakije, a potom je pozvala sve da joj kažu "šta bi još trebalo da zna Latina po dolasku u Srbiju".

Mnogi iz Srbije su našalili:

"Treba da znaju da muškarci iz Srbije obožavaju Kolumbijke", "Srbi uvek gledaju lepe žene", "Treba da znaju da su uvek dobrodošle", "Moraju da znaju da naprave sarmu", pisali su mnogi.

