Majka dvoje dece Hana Merkado (32) tvrdi da je „umrla“ svega nekoliko sati nakon porođaja, te da je tokom tog trenutka doživela iskustvo koje joj je zauvek promenilo pogled na život i smrt.

Nakon što je na svet donela svog drugog sina Velsa, Hana se tokom oporavka u bolnici iznenada počela osećati izrazito loše. Lekari su ubrzo utvrdili da je deo posteljice ostao u njenom telu, zbog čega je hitno podvrgnuta zahvatu.

Međutim, ono što je usledilo bilo je dramatično i zastrašujuće

Krv je bila svuda

Nakon procedure, Hana je počela nekontrolirano krvariti, a u njenu bolničku sobu utrčali brojni lekari i medicinske sestre. Ubrzo je izgubila svest, a zatim i srčani ritam.

Medicinski gledano bila je mrtva oko jedne minute.

„Imala sam strašne grčeve, a zatim je izašao krvni ugrušak veličine ananasa. Tada sam znala da nešto nije u redu“, ispričala je Hana.

U tom trenutku ostala je sama u sobi, osećajući da gubi ogromne količine krvi sve dok se prostorija iznenada nije ispunila medicinskim osobljem.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Jedan detalj posebno ju je uznemirio

„Postala sam neverovatno žedna. Setila sam se scena iz medicinskih serija gde ljudi koji umiru traže vodu. Tada sam počela paniičiti", rekla je.

U tom trenutku, njeno telo više nije imalo ni puls ni krvni pritisak.

Dok je ležala na bolničkom krevetu, Hana tvrdi da je doživela iskustvo izlaska iz tela.

„Počela sam lebditi iznad sebe i pomislila: ‘Mislim da umirem’. Nisam videla svoje telo, ali sam videla ljude kako rade na meni. Nije to bilo fizičko lebdenje kao da je moj um, moja duša, napuštala telo.“

Najbolnija misao, kaže, bila je spoznaja da možda nikada više neće videti svoju decu.

„To mi je slomilo srce. To je bila moja poslednja misao.“

Nakon toga, Hanah tvrdi da je ugledala svetlost kakvu nikada ranije nije videla.

„Možete gledati u sunce minutima, ali to nije ni blizu. Ovo je bilo sveobuhvatno, bila sam unutar tog belog svetla. Tada sam znala – mrtva sam.“

Opisuje osećaj potpunog mira, bez straha i bola, piše The Sun.

„Osećala sam se spokojno. Kao da je moja duša bila tačno tamo gde treba biti.“

„Kao da me neko šutnuo nazad u telo“

Pacijenti o iskustvima kliničke smrti Foto: Yuriy Klochan / Alamy / Profimedia

Mir je, kaže, naglo prekinut

„Imala sam osećaj kao da me neko šutnuo nazad u život. Bilo je iznena, grubo. Probudila sam se u panici, nisam znala šta se desilo.“

Hana je potom primila dve transfuzije krvi, nakon što je izgubila gotovo polovinu ukupne količine krvi u telu.

Srećom, potpuno se oporavila.

„Oduvijek sam bila kršćanka, ali ovo mi je potvrdilo da Bog postoji i da zagrobni život postoji. To je bilo duhovno iskustvo koje me još više približilo Bogu.“