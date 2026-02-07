Slušaj vest

Jedna mlada nije dozvolila da joj mala nezgoda pokvari venčanje i upravo je zbog toga postala hit na TikToku. Samo nekoliko trenutaka nakon što su Karli Fridman i Lajl Bienstok izrekli sudbonosno "da" na ceremoniji u Hadson Hausu u Džersi Sitiju, među njihovih 240 zvanica prolomio se šokirani uzdah.

Dok su mladenci, držeći se za ruke, koračali niz prolaz, Karli je naglo trznula unazad jer je njena svekrva Melani Bienstok (62) slučajno stala na njen veo, piše Pipl.

Reakcija mladenke i viralni video

"Kad je veo počeo da mi vuče glavu, osetila sam paniku da ću pasti unazad ili da bi mi mogao povući i ekstenzije", ispričala je kasnije Karli i dodaje da su se svi koji su to videli ukočili u trenutku.

Ubrzo je veo potpuno odleteo s njene glave, a kuma Džana DeVito brzo ga je podigla s poda. Snimak "katastrofe" koji je Karli objavila na TikToku, uz opis: "Samo moja svekrva koja mi staje na veo dok hodam niz prolaz", u kratkom roku postao je viralan i prikupio oko 1.6 miliona pregleda.

Iako se na videu vidi kako mladenka samo slegne ramenima i nastavi s osmehom, završivši prizor poljupcem s mladoženjom, deo komentatora je odmah celu situaciju protumačio kao tipičan scenario "zle svekrve". Neki su čak insinuirali da je Melani namerno stala na veo da pokaže neodobravanje.

Karli se našalila na račun komentara

Karli kaže da su neki komentari bili prilično okrutni, ali da se ona i porodica zapravo dobro zabavljaju čitajući ih.

"Ljudi nas ne poznaju, ali mi znamo koliko se volimo. Imaju bujnu maštu i očigledno već planiraju moj razvod", našalila se.

Zato je odlučila da razjasni da nije bilo nikakvih loših namera: Melani je, prema njenim rečima, malo pre incidenta namestila veo da savršeno leži, ali kada su zvanice počele da navijaju i pljeskaju, toliko se unela u slavlje da je jednostavno, ne shvativši, stala na njega.

Ko je zapravo nagazio veo?

Zanimljivo je da Melani tvrdi kako je zapravo njen suprug Mark taj koji je nagazio veo, ali zasad nemaju drugi ugao snimka koji bi to potvrdio. Kažu da su istraživali i raspitivali se, ali niko od gostiju zasad nije izneo jasnu, pouzdanu verziju događaja. U svakom slučaju, Karli je trenutak odmah prebolela: kad je veo odleteo i kada je osetila da čvrsto stoji na nogama, najvažnije joj je bilo da sve prođe bez pada, a potom ju je, kaže, ponela sreća.

Humor i savet drugim nevestama

Nezgodu je doživela kao urnebesnu, zbog čega je i objavila video.

"To je tako tipično za moju svekrvu, a ja imam stvarno lošu sreću pa se volimo smejati svim smešnim situacijama koje mi se dogode", priznaje.

Njen savet drugim nevestama koje dožive nešto neočekivano na venčanju je jednostavan: usmerite se na ono bitno.

"Na kraju dana, udajete se za ljubav svog života i to je jedino što zaista vredi, dok se sitne nezgode mogu pretvoriti u uspomene koje ćete godinama prepričavati uz smeh", dodala je Karli.

