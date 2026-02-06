Slušaj vest

Hladni uslovi mogu predstavljati poseban izazov čak i za najpedantnijeg čistača, ali nekoliko promena može pomoći da sitne neprijatnosti ne prerastu u stalne probleme.

Kako zimsko vreme menja način čišćenja

Profesionalna čistačica i stručnjakinja za negu doma Stefani Filips objašnjava da su dva zimska faktora koja vam posebno otežavaju održavanje kupatila – vlaga i učestalost korišćenja.

„Kupatila već imaju problem sa vlagom, ali zimi ona duže ostaje jer ima manje prirodnog protoka vazduha“, kaže Filipsova za sajt Martha Stewart. „Naši tuševi su topliji, a kuće hladnije, što stvara idealne uslove za vlagu. Buđ se brže pojavljuje na fugama i oko tuša, čak i u kupatilima koja se redovno čiste.“

Foto: George Mdivanian / Panthermedia / Profimedia

"Uz to, činjenica da provodimo više vremena unutra kada je napolju hladno“ dodaje Filipsova, „znači da vaše kupatilo brže izgleda i deluje prljavo tokom zime.“

Šta raditi drugačije

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih trikova koje možete primeniti kako bi kupatila u vašem domu bila lakša za čišćenje, a efekat čišćenja duže trajao (čak i kada je vreme napolju neprijatno).

Borba protiv veće vlažnosti – ventilacija

Zimi ljudi češće uzimaju toplije i duže tuševe, što stvara više pare. „Hladnije površine znače da se para kondenzuje, a hladniji vazduh usporava isparavanje u odnosu na toplije mesece“, objašnjava Filipsova. Sa zatvorenim prozorima kako bi se izbegao hladan vazduh, vlaga ostaje na pločicama, fugama, ogledalima i plafonima, povećavajući rizik od buđi.

Buđ Foto: Profimedia

Da biste to sprečili i bolje ventilirali prostor, Filipsova predlaže otvaranje prozora u kupatilu (kad je moguće) i uključivanje ventilatora za izvlačenje vazduha tokom tuširanja i najmanje 15–20 minuta nakon toga. „Čak i ako vaše kupatilo nema prozor, kratko otvaranje obližnjeg prozora posle tuša može napraviti razliku, ako to vreme dozvoljava“, kaže Filipsova. „Cilj je da vlažan vazduh izađe, a svež, suv zimski vazduh uđe.“

Takođe je važno češće brisati vlažne površine kako biste uklonili preostalu vlagu. Razmislite o tome da unutar vrata kupatilskog ormarića okačite mikrovlaknastu krpu kako bi svakodnevno brisanje postalo jednostavna i dosledna navika.

Sušenje peškira i prostirki u mašini

Hladniji i vlažniji zimski vazduh u domu može usporiti sušenje peškira i prostirki, što omogućava razvoj neprijatnih mirisa i bakterija.

„Ako peškiri ostanu predugo vlažni, mnogo je veća verovatnoća da dobiju mirise koje je teško ukloniti“, kaže Filipsova. „Zimi ih je često potrebno prati češće nego leti.“

Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ? Foto: Shutterstock

Filipsova preporučuje da peškire stavite u mašinu za sušenje na kratki ciklus umesto da ih sušite okačene, i da ih perete nakon maksimalno dva do tri korišćenja.

Dezinfikujte nedeljno da zaustavite širenje mikroba u domu

Hladno vreme tera porodice da ostaju u zatvorenom, što povećava učestalost zajedničke upotrebe kupatila. Površine koje se često dodiruju, poput slavina, ručki toaleta, prekidača za svetlo i ručki ormarića, tokom zime brzo mogu postati leglo mikroba.

„Pojačajte dezinfekciju, posebno na mestima koja se često dodiruju“, kaže Filipsova. „Te površine se stalno dodiruju, a kada su svi češće unutra, mikrobi se brzo šire.“

Dezinfikujte površine koje se često dodiruju najmanje jednom nedeljno. Ako vaša porodica dobije strašni zimski virus stomaka, Filipsova preporučuje „old-school“ pristup čišćenju: „Znam da mnogi dezinfekciona sredstva tvrde da ubijaju 99,9% virusa, ali za mene ništa ne može da nadmaši staromodno čišćenje sa izbeljivačem za kontrolu mikroba“, deli Filipsova. Ako se odlučite za izbeljivač, pazite da prostor bude dobro provetren, da se ne koriste druga sredstva za čišćenje istovremeno i da se pridržavate uputstava sa etikete o bezbednosti proizvoda.

Dezinfekcija Foto: Shutterstock

Predvidite nakupljanje prljavštine i ostataka

Usred zime, sneg, so i blato uneseni obućom svakodnevno dospevaju na podove—i ako neko ne skine cipele na ulazu, ta prljavština i otpad lako mogu dospeti i u kupatilo.

Češće usisavajte ili metite podove u kupatilu i jednom nedeljno prebrišite mokrom krpom kako biste uklonili ostatke koji mogu vremenom zamutiti pločice i oštetiti fugne. Filipsova dodaje: „Kada stigne proleće, možda će biti potrebno temeljno ribanje rukama i kolenima uz četku kako biste uklonili poslednje tragove zime iz fuga.“

