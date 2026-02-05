Slušaj vest

Dok je mnogima januar sinonim za tmurna jutra i prazan novčanik nakon praznika, influenserka Holi odlučila je prvi mesec u godini iskoristiti za finansijski reset. Provela je ceo januar u izazovu "nula troškova" i uspela da uštedi 1000 funti (oko 1150 evra).

Na TikToku (@hollieandlife) deli savete o štednji, a motiv joj je kupovina sopstvenog doma za sebe i četvoro dece. Tokom meseca trošila je isključivo na hranu, benzin i račune, bez ikakvih dodatnih izdataka.

Pravila januara bez trošenja

To je značilo da su u obzir dolazile samo potpuno besplatne aktivnosti, poput šetnje šumom sa decom.

"Osim ako nije rezervisano unapred, odbijala sam pozive na aktivnosti koje koštaju i birala besplatne stvari kako bih ispunila vreme", rekla je pratiocima i dodala da su njena pravila bila stroga: trošenje samo na hranu, benzin i račune.

Izlasci koji se plaćaju zamenjeni su besplatnim izletima, poput poseta galerijama, muzejima i lokalnim događanjima. Kako bi izbegla nepotrebne troškove, u kupovinu namirnica išla je samo jednom nedeljno.

"Ne kupujem "dodatke". Moj budžet za hranu je to što jeste i kad obavim kupovinu, moram da čekam sledeću da bih kupila više. Ako ostanem bez neke namirnice ili proizvoda, moram da se snađem do sledeće nedeljne nabavke", pojasnila je.

Stroga pravila u potrošnji

Nije bilo ni obroka u restoranima, čak ni onih "jeftinih", kao ni jutarnjih kafa za poneti ili naručivanja hrane. Kozmetički tretmani poput masaža, manikira i odlazaka kod frizera takođe su bili zabranjeni jer su, prema Holi, "želje, a ne potrebe".

Shvatanje svakodnevne potrošnje

S obzirom na to da je januar završio, Holi je potvrdila da je uspela da uštedi procenjenih oko 1150 evra.

"Pre neki dan sam bila sa devojkama sa ragbija i pričale smo kako je ludo da ću stvarno uspeti da uštedim toliko", ispričala je i dodala da je shvatila je da upravo toliko inače potroši svaki mesec na "svakodnevne, uobičajene stvari".

"To mi je stvarno pokazalo koliko su svakodnevne navike važne za postizanje bilo kog cilja. Plata mi stiže u petak i nikad pre nisam imala ovoliko novca na računu pre isplate. To je osećaj napretka. Zarađujem sasvim pristojno, ne bih se svrstala među siromašne niti one koji jedva spajaju kraj s krajem. Ne bih se nazvala ni bogatom, ali živim ugodno. A svejedno sam imala naviku da živim od plate do plate. I to je ono što ovde pokušavam da promenim - pokušavam da stvorim više stabilnosti", dodala je.

Podrška i komentari pratilaca

Njeni pratioci podržali su je i izrazili divljenje njenoj predanosti.

"Baš kul izazov, srećno s njim", "Moj deda, koji ima 87 godina, naučio me je da štedim i uvek je govorio da je prvih 1000 evra najteže uštedeti, ali kad jednom uspete, više nikada nećete olako trošiti novac jer shvatite koliko je teško štedeti", "Definitivno si me naterala da postanem svesniji svoje svakodnevne potrošnje", neki su od komentara.

