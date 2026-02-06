Kako da vam kosa manje opada zimi?

Kosa ne poznaje kalendar. Ne reaguje na "ponedeljak–četvrtak" raspored, niti na savete koji važe za sve. Ona odgovara isključivo na ono što se dešava na temenu glave – mestu gde se neprestano proizvodi sebum, prirodno ulje čiji je zadatak da štiti kožu i vlas

Kod nekih ljudi, ta proizvodnja je pojačana. Teme se brže masti, kosa već sledećeg dana gubi svežinu i deluje teško. U tim slučajevima, pranje na svaka dva dana (pa čak i svakodnevno) nije znak loše navike, već normalan odgovor na biološku potrebu.

Koliko često treba prati kosu

Učestalost pranja kose ne zavisi od navike, već od biologije. Tip kose, godine života i genetika utiču na način na koji teme proizvodi sebum i na to kako kosa reaguje na spoljašnje uticaje.

- Briga o kosi umnogome podseća na negu kože. Obe zahtevaju individualni pristup, jer univerzalna rutina ne postoji. I baš kao što se rutina tuširanja razlikuje od osobe do osobe, tako se razlikuje i optimalan ritam pranja kose – ono što jednoj osobi donosi ravnotežu, kod druge može da naruši zdravlje temena i vlasi - kaže doktorka Šilpi Ketarpal, dermatolog i specijalista laserske hirurgije.

Pranje kose Foto: Shutterstock

Da li treba prati kosu svaki dan

Održavanje higijene jeste važno, međutim učestalost pranja ne treba poistovećivati sa zdravljem kose. Posebno kod kovrdžave i suvlje kose, svakodnevno pranje može da ima više štete nego koristi.

- Koliko često treba da perete kosu zavisi od tipa i teksture kose. Gruba, kovrdžava ili čvrsto uvijena kosa prirodno zadržava sebum duže, pa joj ređe pranje više prija - kaže dr Ketarpal i dodaje:

- S druge strane, tanja kosa se brže masti jer se prirodna ulja lakše raspoređuju duž vlasi. Kada je u pitanju izrazito masno teme, svakodnevno pranje može da bude sasvim opravdano - naročito ako osećaj masnoće izaziva nelagodnost.

Raspored pranja u odnosu na tip i teksturu kose

- Gruba, kovrdžava ili čvrsto uvijena kosa - najmanje svake dve nedelje.

- Tanka kosa - barem svaki drugi dan.

- Izrazito masno teme - svakodnevno pranje.

Tanja kosa se brže masti Foto: Shutterstock

Faktori koji utiču na učestalost kose

1. Dužine kose

Duže vlasi su osetljivije na isušivanje i lomljenje jer je prirodnim uljima sa temena potrebno vreme da stignu do krajeva i zaštite vlas.

- Prečesto pranje kose dovodi do njene krhkosti, naročito kada je kosa duža. Teme je opremljeno lojnim žlezdama koje luče sebum, prirodno ulje koje štiti i jača vlas. Sebumu je potrebno vreme da se rasporedi duž cele kose i hidrira svaki pramen, ali prečesto pranje uklanja značajan deo ovih ulja, ostavljajući kosu slabijom i podložnijom lomljenju - ističe dr Ketarpal.

2. Tip i gustina kose

Tip kose takođe određuje optimalan ritam pranja:

Tanka, fina kosa – najbolje reaguje na pranje svakih jedan do dva dana, jer se sebum brže raspoređuje i kosa ranije gubi svežinu.

Srednje gusta kosa – dovoljna su dva do četiri dana između pranja, kako bi se očuvala prirodna ravnoteža vlasi.

Gusta kosa – može da izdrži i nedeljno pranje, ili po potrebi, bez ugrožavanja zdravlja i izgleda kose.

Foto: Shutterstock

3. Uzrast

I uzrast značajno utiče na učestalost pranja kose. S godinama aktivnost lojnih žlezda opada, pa kosa prirodno postaje manje masna i ređe se prlja.

- Lojne žlezde su pod kontrolom androgena, muških polnih hormona. Kod mlađih ljudi, viši nivoi hormona održavaju lojne žlezde aktivnijim, zbog čega se sebum brže proizvodi - objašnjava dr Ketarpal i dodaje:

- Kod žena nakon menopauze dolazi do smanjenja androgena, što smanjuje proizvodnju ulja, dok kod muškaraca stariji uzrast takođe znači slabiju aktivnost žlezda. Kao rezultat, kod starijih osoba često zahteva ređe pranje.

4. Genetika

Nasledni faktori određuju kako se sebum raspoređuje duž vlasi, koliko je kosa suva ili masna, i koliko je podložna lomljenju.

- Na primer, kod osoba tamnije puti često se javlja suva, krhka kosa koja lako gubi vlagu. U tim slučajevima dovoljno je prati kosu otprilike dva puta mesečno, kako bi se sačuvala prirodna ulja i sprečilo oštećenje. Kod drugih grupa, pranje dva do tri puta nedeljno može da bude prikladno, kako bi se kontrolisao rast kvasaca koji prirodno žive na koži glave - kaže dr Ketarpal.

5. Nivo aktivnosti

Nivo aktivnosti jeste faktor koji diktira učestalost pranja kose, ali nije presudan. Čak i kod osoba koje redovno vežbaju i znoje se, svakodnevno pranje nije uvek neophodno.

- Važnije je pratiti tip kose, teksturu i prirodnu proizvodnju sebuma. Standardni raspored - bilo da je to tri puta nedeljno, jednom nedeljno ili jednom svake druge nedelje - često je sasvim dovoljan, bez obzira na nivo fizičke aktivnosti - poručuje dr Ketarpal.

Suva i kovrdžava kosa: zašto je često pranje problem

Prečesto uklanjanje prirodnih ulja slabi zaštitnu barijeru vlasi, što vremenom dovodi do lomljenja, gubitka elastičnosti i oštećenja. Kovrdžava i gruba kosa je prirodno mnogo suvlja od ravne i meke, jer sebum mora da "putuje" duž pramenova da bi hidrirao vrhove.

- Hemijsko tretiranje kose dodatno povećava njenu krhkost, a što više proizvoda koristite, veće su šanse za ispucale vrhove i lomljenje. Zbog toga suvu kosu ne treba prati tako često kao drugu - savetuje dr Ketarpal.

Regenerator se stavlja samo na krajeve Foto: Diana Vyshniakova / Alamy / Alamy / Profimedia

Pravilna primena šampona i regeneratora

Dodatni problem nastaje kada se uz često pranje koristi i velika količina proizvoda – kosa postaje ne samo suva, već i podložnija iritacijama temena.

- Šampon treba nanositi na kožu glave, a regenerator na krajeve kose. Osobe sa dugom kosom treba da izbegavaju nanošenje šampona na vrhove, jer to izaziva suvoću i lomljenje. S druge strane, nanošenje regeneratora na samu kožu glave može kosu da učini masnom - objašnjava dr Ketarpal.

Šta raditi između pranja kose

Veći razmak između pranja može pomoći kosi da očuva prirodna ulja i jačinu.

- Ako ste navikli na svakodnevno pranje, pokušajte da ga odložite za jedan dan ili da smanjite jedno pranje nedeljno. Temenu i vlasi može biti potrebno neko vreme da se prilagode, ali to je potpuno normalno - kaže dr Ketarpal i savetuje sledeće načine da kosa ostane zdrava, čista i zaštićena između pranja:

Šampon za suvo pranje kose Foto: Profimedia

- Suvi šampon: Suvi šampon apsorbuje višak masnoće i prljavštine, ali nije zamena za tradicionalno pranje. Suvi šamponi sadrže prahove koji uklanjaju ulje iz kose, a ta ulja se dodatno uklanjaju češljanjem.

- Fokus na regeneraciju: Za dužu kosu, tretmani regeneracije treba da se primenjuju na vrhove, a ne na koren. Prirodna ulja, poput kokosovog ili jojobinog, mogu dodatno da hidriraju vlasi, ali ne treba preterivati.

- Umereno sa proizvodima za stilizovanje: Gelovi, lakovi, kreme i serumi nakupljaju se na kosi i temenu, dovodeći do iritacija i masnog izgleda. Ako se koristiti puno proizvoda, savet je upotrebiti šampon za dubinsko čišćenje jednom ili dva puta mesečno.

- Šamponirati samo koren: Na ovaj način uklanja se višak sebuma i održava čistoća kože glave, a pritom sprečava lomljenje i suvoća krajeva kose.

- Kosa ima svoju "ličnost" - ono što funkcioniše kod prijatelja možda neće odgovarati vašoj kosi. Eksperimentisanje sa ovim savetima pomoći će da pronađete rutinu koja osvežava i neguje kosu bez prekomernog pranja - poručuje dr Šilpi Ketarpal.

