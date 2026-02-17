Slušaj vest

Usamljenost pogađa veliki broj ljudi širom sveta, a muškarci su posebno osetljivi na njene negativne posledice. To dobro razume Amerikanka poznata kao Flora de Jogi, koja je izgradila karijeru pomažući usamljenim muškarcima.

Svojim pratiocima pruža emocionalnu podršku tako što im čita priče za laku noć i nudi personalizovane afirmacije, a tvrdi da joj je prihod danas šest puta veći nego dok se bavila stvaranjem sadržaja za odrasle.

Od 18+ sadržaja do emocionalne podrške

Flora je ranije stvarala sadržaj za odrasle, ali zbog zasićenja i osećaja izgaranja odlučila je da promeni pravac. Vremenom je svoju platformu usmerila ka emocionalnom blagostanju, svesnosti i pomoći muškarcima da se izbore sa usamljenošću, sramom i osećajem izolovanosti. Kako kaže, cilj joj je osnažiti ljude do te mere da joj jednog dana više uopšte neće biti potrebni.

U galeriji pogledajte fotografije Flore de Jogi:

1/5 Vidi galeriju Flora de Jogi čita priče usamljenim muškarcima Foto: Printscreen/Instagram/floratheyogi

"Radim kao kreatorka sadržaja, ali moj fokus je ljudska povezanost, mentalno zdravlje muškaraca i oslobađanje od srama koji se često veže za njihove želje," objasnila je Flora, koju na Instagramu prati više od 400.000 ljudi.

"U ovaj posao sam ušla preko tadašnje najbolje prijateljice. Počela sam kao asistentkinja, naučila kako sve funkcioniše i shvatila da to mogu raditi i sama. Kada sam otvorila vlastiti profil, nudila sam eksplicitan sadržaj, kao i većina drugih kreatorki, jer sam mislila da je to jedini način da uspem. Ali s vremenom sam se iscrpela i potpuno izgorela. Tek prošle godine, tokom edukacije za učiteljicu joge, odlučila sam da krenem ispočetka i radim ono što je u skladu sa mnom, umesto onoga što sam mislila da se od mene očekuje. Nisam ni slutila da će se sve razviti u ovo što danas imam," iskrena je Flora.

Siguran prostor za ranjivost

Flora je i dalje prisutna na platformi OnlyFans, ali njen sadržaj tamo izgleda bitno drugačije od onoga na šta su korisnici navikli. Još na početku je primetila koliko među muškarcima na internetu postoji izolovanost i koliko im nedostaje neko kome se mogu poveriti. Smatra da je njen uspeh u toj ulozi rezultat empatije i iskrenog interesa za druge, jer muškarcima često nedostaju prostori u kojima se mogu emocionalno otvoriti bez osuđivanja.

Flora de Jogi čita priče usamljenim muškarcima Foto: Printscreen/Instagram/floratheyogi

"Muškarce se od malih nogu uči da moraju biti snažni, skrivati emocije i stalno biti zaštitnici. Uče ih da podignu štit koji emocijama ne dopušta ni ulaz ni izlaz. To, naravno, prekida povezanost s drugima, ali pre svega sa samima sobom," objasnila je.

"Svojim pratiocima pomažem na različite načine. Vodim nedeljne časove joge, a jednom mesečno organizujem istezanje i meditaciju. Ranije sam imala i virtuelni program Bloom, u sklopu kojeg smo se jednom mesečno nalazili na Zoomu i razgovarali o temama poput usamljenosti, srama i tuge, o stvarima o kojima muškarci retko imaju priliku otvoreno govoriti. Bilo je to izuzetno lepo i ranjivo iskustvo, i za njih i za mene. Verujem da moja prizemljenost, način na koji pokazujem brigu i način na koji komuniciram pomažu stvoriti okruženje u kojem se ljudi mogu otvoriti i početi da leče sebe," rekla je.

Najveći problem muškaraca danas

Većinu njenih klijenata čine muškarci u dobi između 40 i 60 godina, koji u njoj vide osobu od poverenja i podršku u ličnoj promeni. Danas kaže da napokon oseća kako njen rad ima stvaran i pozitivan uticaj na živote drugih.

Flora de Jogi čita priče usamljenim muškarcima Foto: Printscreen/Instagram/floratheyogi

"Mislim da je jedan od najvećih problema sa kojima se muškarci suočavaju 2026. godine, barem prema onome što mi govore, nemogućnost stvarnog povezivanja s ljudima u vlastitom životu i teškoće u stvaranju novih odnosa. Toliko često čujem da se ne mogu otvoriti prijateljima ili porodici. Ne zato što ne žele, nego zato što jednostavno ne znaju kako. Često postoji strah, ali i sram. Za mnoge muškarce ranjivost se i dalje izjednačava sa slabostima. Tu nastaje veliki unutrašnji sukob s kojim se ne znaju nositi," zaključila je Flora.

Pogledajte video: Dejan Miletić ima neobičan posao - on je šaptač psima