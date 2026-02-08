Slušaj vest

Bila jednom jedna Ksenija Atanasijević, žena o koju se njen narod toliko ogrešio, da takvu nepravdu i sramotu nikakva pokajanja ne mogu da isprave.

"Samo slabi ili zastrašeni doktrinari preporučuju pokornost i krotkost. Trpljenje uvećava zlo, i nejako ustupanje pred nasiljem obara čoveka do krajnje nizine. Nepravda se širi brže nego opaka zaraza kad se povije glava pred njom, a suzbija se, donekle, samo nepoštednim utamnjivanjem", govorila je Ksenija Atanasijević, heroina koja je svojoj zemlji donela svetlost i za to bila kažnjena, a srpskim ženama otvorila prozor ka novim horizontima.

Foto: printscreen/youtube/ STUBOVI PROŠLOSTI

Svet je ugledala petog dana februara 1894. godine, u poslednjoj deceniji 20. veka. U (ne)vreme kada srpsko društvo nije imalo u planu žene naučnike, doktore, akademske građane i umetnike, kada ih nije želelo ni u osnovnoj školi, a kamoli u nekoj visokoj. Ipak, Ksenija je bila iznad svog (ne)vremena.

Rođena je u Beogradu, u porodici uglednog lekara. Kako je rano ostala bez roditelja, brigu o njoj preuzela je tetka, nastavnica Više ženske škole Sofija Atanasijević. Bliski prijatelji bili su joj Nadežda Petrović, za koju je tad već moglo da se nasluti da će postati slikarka svetskog glasa, i njen brat Rastko, takođe buduće veliko ime, ali poezije.

Prva univerzitetska nastavnica

Pošto je diplomirala filozofiju na Beogradskom univerzitetu, Ksenija je odbranila doktorat sa najvišom ocenom. Imala je 28 godina. Za doktorski rad uzela je delo Đordana Bruna i po celoj Evropi tragala za retkim knjigama o njemu. U oktobru 1923. izabrana je za docenta filozofije na Filozofskom fakultetu, postavši prva univerzitetska nastavnica. Presedan i šok za tadašnje intelektualce čija shvatanja očigledno nisu bila tako napredna kao njihovo znanje.

Bila je prepuštena na milost i nemilost strogog muškog sveta, koji je nimalo nije štedeo. Podmetanja, ponižavanja, ogovaranja, to je bila svakodnevica Ksenije Atanasijević. Uprkos svemu, neumorno je radila, držala predavanja, pisala za strane naučne časopise... Dok su joj na njenom fakultetu osporavali stručnost, iz Londona je stiglo da je Enciklopedija Britanika uvrstila njen doktorat među vredne radove za proučavanje lika i dela Đordana Bruna. Ima li veće satisfakcije?

Ksenija Atanasijević Foto: printscreen/youtube/ STUBOVI PROŠLOSTI

Iako u svojoj zemlji nije dobila nijedno društveno priznanje, u inostranstvu su joj se klanjali. Kako je među bugarskim filozofima uživala veliki ugled, 1939. u Sofiji je nagrađena ordenom trećeg stepena s krunom, a još kao mlada naučnica proglašena je počasnim građaninom Atine.

Hrabra i odlučna, kakvi su svi slobodni mislioci i individualci britkog uma, nije se predavala malograđanštini, već je pronalazila načine da se izdigne iz blata i prostora na kojem se znanje skupo kažnjavalo, a ženama se nije praštalo. Da je živela u srednjem veku, bila bi proglašena vešticom i spaljena na lomači.

Nije se družila sa kolegama, posebno zbog glasina da je njen uspeh zapravo odraz ljubavne veze sa profesorom Branislavom Petronijevićem, koji je otkrio njen talenat i neformalno je proglasio naslednicom. Međutim, i on je, valjda u želji da opovrgne glasine, učestvovao u njenom progonu.

Titula joj je naposletku oduzeta, a Ksenija je, već umorna od neprestanih borbi sa vetrenjačama, 1936. godine odustala od karijere na univerzitetu. I tokom Drugog svetskog rata nastavila je sa radom. Hapsili su je i Gestapo i Ozna, njen bivši kolega profesor Nedeljković čak je za nju tražio smrtnu kaznu.

Na kraju je ipak puštena iz zatvora, ali uz gubitak građanske časti. Njene knjige stavljene su na crnu listu i bile su zabranjene. Nove vlasti u njoj su videle predratnu građansku, obrazovanu klasu, koja je po dolasku komunista bila gotovo uništena. Nije mogla ništa da objavljuje, i ubrzo je penzionisana kao bibliotekarka.

Ksenija Atanasijević Foto: printscreen/youtube/ STUBOVI PROŠLOSTI

Međutim, nastavila je anonimno da radi i da priprema treći tom svog životnog dela "Filozofski fragmenti". Taj rukopis nije nikada pronađen. Na osnovu onoga što jeste pronađeno, smatra se da je Ksenija Atanasijević tvorac originalnog i celovitog filozofskog sistema, navodi se na Wikipediji.

Poslednje poniženje

Iako je dobijala pozive da predaje u Americi, ostala je u Beogradu, gde je i umrla 1981, u svojoj 88. godini. Sahranjena je na Novom groblju pored supruga, rendgenologa Milana Markovića. A onda je usledilo poslednje poniženje. I mrtva je nekom smetala.

Krajem osamdesetih grobnica je uništena, a mesto prekopano i prodato novim vlasnicima. Na opštenacionalnu sramotu, kao da je neko želeo da jednoj od najučenijih žena koje su ikad hodale ovom zemljom zametne svaki trag. Da izbriše njeno ime iz istorije, kao da nikad nije postojala. Ali, njeno delo, njen legat i veličina bili su jači od malih ljudi koji su sve činili kako bi je zauvek poslali u zaborav.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Srbin među 2% najistaknutijih naučnika današnjice: