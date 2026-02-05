Slušaj vest

Ljubavna priča srpske dizajnerke Danijele Božić i Turčina Meliha Meriča počela je tako što su oboje gajii ljubav prema plesu, a oa ih je dovela do romantične ljubavne priče koja im je zauvek promenila život.

Prvi tango otplesali su spontano, bez velikih očekivanja, a danas zajedno plešu životni ples na relaciji Istanbul Antalija – Srbija. Jedan festival, jedan susret, jedan ples i karta u jednom smeru bili su dovoljni da Danijela i Melih shvate da jedini život koji imaju žele da provedu zajedno.

Ljubavna priča Danijele Božić i Meliha Meriča:

1/8 Vidi galeriju Ljubavna priča Srpkinje Danijele Božić i Turčina Meliha Meriča Foto: danijelabozic/instagram

Jedan zagrljaj koji je sve promenio

Srpska dizajnerka, čiji je rad ovenčan brojnim nagradama u zemlji i inostranstvu, nije oklevala kada je dobila poziv da se markantnom Turčinu pridruži u Antaliji. Danas oboje, sa ponosom i osmehom, govore o svojoj velikoj ljubavi, o kojoj su pričali i u jutarnjem programu televizije K1.

– Upoznali smo se na tango maratonu. Pogledom mi je uputio poziv za ples. Zagrlio me je, a kroz zagrljaj možete mnogo toga da osetite. Ja sam u tom zagrljaju pronašla sve ono za čim sam žudela – muškarca koji odiše čvrstinom, sigurnošću i hrabrošću. Tako me je privukao uz sebe da više nisam imala kud, morala sam da ga pratim – ispričala je Danijela Božić, nagrađivana dizajnerka koja danas uspešno gradi karijeru i u Turskoj.

Foto: danijelabozic/instagram

Ljubav na prvi pogled

I Melih Merič deli ista sećanja koja mu i danas greju srce.

– Kada sam je video, bila je to ljubav na prvi pogled. Osetio sam strast, osobu punu ljubavi, nekoga ko me je zagrlio iz srca, što je u tangu retkost – rekao je Melih za srpsku televizijsku publiku.

Foto: danijelabozic/instagram

Karta u jednom smeru i novi početak

Melih je brzo shvatio da nemaju vremena za čekanje i neodlučnost. Reagovao je bez oklevanja. Jedna poruka, poslata avionska karta i sve je bilo spremno za Danijelin dolazak.

– Posle prvog festivala u Kapadokiji i prvog tanga koji smo otplesali, on je došao u Novi Sad na festival. Proveli smo sedam dana zajedno i nismo se razdvajali. Kada se vratio u Tursku, rekao mi je: „Znaš šta, moj život više nema smisla ovako. Šaljem ti kartu.“ Mislila sam da idem na neko vreme, ali dobila sam kartu u jednom smeru. Nisam se ni iznenadila. Kao da je baš tako moralo da bude. Otišla sam – i više se nisam vratila – otkrila je Danijela sa osmehom.