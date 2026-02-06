Slušaj vest

Influenserka Rakel Velasko otkrila je metodu, koja je i dalje za mnoge kontroverzna, a kojom održava svoj mladoliki izgled i šokirala korisnike društvenih mreža. Iako ima 50 godina, mnogi misle da je u tridesetim, a ona tvrdi da je tajna u redovnom brijanju lica.

Rakel, kreatorka lajfstajl sadržaja, podelila je na društvenim mrežama kako održava ten čistim i mladolikim.

"Imam 50 godina. Brijem lice već 25 godina i ne, dlačice mi ne rastu deblje", napisala je u objavi, odgovarajući na česta nagađanja o svojim godinama.

Metoda i prednosti brijanja

Objasnila je da lice brije jednom do dva puta mesečno, koristeći sredstvo za čišćenje lica umesto pene za brijanje. Prema njenim rečima, ova metoda pomaže u pilingu kože, što omogućava da se proizvodi za negu "mnogo bolje upijaju". Rakel je sa ovom praksom započela kada je imala 23 godine i otkrila je da koristi muški brijač sa pet oštrica. Mnogi su skeptični prema brijanju lica zbog straha od iritacije ili bubuljica, ali je Rakel objasnila kako to izbeći.

"Kako bih sprečila akne, pre brijanja uradim piling i očistim kožu. Zatim koristim sredstvo za čišćenje lica za samo brijanje i uvek oštru, novu oštricu", savetovala je.

Stručnjaci se slažu da brijanje lica, osim uklanjanja dlačica, može da posluži kao oblik mehaničkog pilinga za uklanjanje mrtvih ćelija kože. Stranica Heltlajn navodi da to može pomoći u čišćenju i posvetljivanju kože i olakšati nanošenje šminke, ali upozorava i na moguće rizike poput oštećenja kože ili uraslih dlačica.

Lavina reakcija na društvenim mrežama

Njen video na TikToku, objavljen pod korisničkim imenom @rakelshvecv, brzo je postao viralan i prikupio više od 2.1 milion pregleda. Korisnici su ostali zapanjeni njenom kožom i godinama.

"Izgledaš neverovatno", "Nikada ne bih pogodila da imate 50. Koža vam izgleda fantastično", "Molim? Pa ti izgledaš kao da si u dvadesetim", "50 godina? Ozbiljno? Dao bih ti najviše 30", neki su od komenatara.

Na pitanje da li joj je lice posle brijanja bockavo, Rakel je odgovorila: "Ne. Dlačice su tanke, pa nije bockavo kao na nogama."

Kada je jedna korisnica napisala da i ona to radi jednom nedeljno i da obožava rezultate, Rakel se složila: "I ja to obožavam! Pogotovo nanošenje proizvoda za negu i šminke odmah nakon toga."

Novi bjuti trend koji deli mišljenja

U poslednje vreme brijanje lica među ženama postaje sve popularnije, a društvene mreže preplavljene su video-snimcima u kojima korisnice prikazuju ceo postupak i rezultate "pre i posle". Mnoge tvrde da im je koža nakon toga glađa, blistavija i "čistija", a šminka im bolje prijanja i duže traje. Trend je posebno vidljiv na TikToku, gde se ovakvi sadržaji redovno šire viralno i podstiču rasprave - od oduševljenja do skepticizma.

