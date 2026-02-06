Slušaj vest

Poznata ruska astrološkinja Tamara Globa nedavno je objavila svoju prognozu koja je izazvala veliko interesovanje među ljubiteljima astrologije.

Prema njenim rečima, period od marta do maja 2026. godine biće obeležen neuobičajenim planetarnim aspektima koji mogu posebno povoljno uticati na finansije određenih horoskopskihznakova. Globa ističe da je reč o kombinaciji ranzita koja se retko ponavlja, a koja otvara prostor za značajne materijalne pomake i neočekivane prilike.

U ovom periodu, odabrani horoskopski znakovi mogli bi doživeti nagli finansijski uspon ili se susresti sa neočekivanim prilikama za povećanje prihoda. To može uključivati unosne projekte, profitabilne investicije ili poslovne prilike koje se pojavljuju u idealnom trenutku.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovnovi ulaze u period uspeha i potvrde truda koji su uložili. Odvažne odluke konačno donose konkretne finansijske rezultate, a aktivnost i odlučnost postaće ključni saveznici na putu ka obilju. Moguće su iznenadne dobitke, nasleđe ili isplative investicije.

Globa savetuje da ne oklevate, već da delujete odlučno kako ne biste propustili prilike. Ipak, važno je pažljivo proceniti sve ponude i ne ustručavati se promišljenog rizika.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Lavove u naredna tri meseca očekuje snažan uspon u poslovnom i finansijskom smislu. Kreativnost i urođene liderske sposobnosti pomoći će vam da ostvarite unosne poslove i povećate kapital. Globa savetuje hrabru realizaciju planova - bilo da se radi o pokretanju vlastitih projekata ili sklapanju velikih ugovora.

- Finansijski tokovi biće snažni i dinamični - poručuje astrološkinja. Preuzmite inicijativu i odgovornost za važne finansijske odluke, jer je sada vreme da se pokažete u najboljem svetlu.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia



Strelčeva prirodna sklonost ka istraživanju i želja za novim iskustvima otvoriće vrata nekonvencionalnim načinima zarade. Ovo može uključivati rad u inostranstvu, širenje poslovanja na nova tržišta ili poslove sa fleksibilnim radnim vremenom.

Intuicija postaje vaš najpouzdaniji vodič, pa Globa savetuje da verujete unutrašnjem glasu i ne bojte se odstupiti od ustaljenih pravila. Period je idealan za isprobavanje novih pravaca, jer oni mogu doneti neočekivane prihode i poslovne prilike.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia



Nekonvencionalan način razmišljanja Vodolije sada može privući pažnju ozbiljnih ulagača. Inovativne ideje, posebno u tehnologiji i kreativnim industrijama, imaju potencijal da donesu značajnu dobit u naredna tri meseca. Globa podstiče na

hrabrost:

- Čak i najodvažnije ideje sada imaju priliku da postanu stvarnost. Pomerite granice, verujte svojoj viziji i iskoristite jedinstven pogled na svet kao put ka finansijskom blagostanju, savetuje astrološkinja Tamara Globa.

(Kurir.rs/Srećna.rs)

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva