Dragana Mićalovićgodinama važi za jednu od najnegovanijih mladih glumica na domaćoj sceni, a na društvenim mrežama često dobija pitanja o tome kako održava kosu i kožu. Kada podeli neki savet iz svoje rutine, reakcije su brojne – posebno ako je reč o jednostavnim, prirodnim rešenjima.

Ovog puta govorila je o periodu kada je želela da podstakne bržirast kose, pa je otkrila recept za domaći losion koji, kako kaže, redovno koristi. U pitanju je preparat od lako dostupnih sastojaka, koji se jednostavno priprema kod kuće.

Prirodni losion za kosu

Prema njenim rečima, u oko 300 mililitara vode dodaju se dve pune kašike semena piskavice (grčkog semena), jedna grančica ruzmarina, sedam do osam zrna karanfilića i po želji jedan štapić cimeta. Sastojci se kratko kuvaju, zatim se tečnost ostavi da se ohladi i procedi, a dobijeni losion čuva se u staklenoj bočici.

Način upotrebe

Losion se nanosi direktno na teme prskanjem, nakon čega sledi blaga masaža kože glave u trajanju od minut do dva. Ne ispira se i ne ostavlja mastan trag na kosi. Glumica ističe da ga koristi svakodnevno, ujutru i uveče, ili svaki drugi dan, uz dodatak Pantenol spreja. Naglašava da je za vidljive rezultate najvažnija doslednost i strpljenje.

Mnogi njeni pratioci navode da su već isprobali ovaj recept i da su zadovoljni efektom, što je dodatno podstaklo interesovanje za prirodne metode nege kose.

