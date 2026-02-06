Slušaj vest

Dok se na nebu smenjuju snažni astrološki uticaji, februar donosi talas promena koje pokreću ono što je dugo bilo potisnuto. Uran kreće direktno i aktivira uspavane procese, Saturn prelazi u Ovna i otvara novo poglavlje lične odgovornosti i inicijative, dok njegov dodir s Neptunom donosi suočavanje snova sa realnošću. Pomračenje Sunca u Vodoliji dodatno podstiče kolektivne promene i potrebu za slobodom.

U tom intenzivnom periodu izdvajaju se dva datuma koja nose posebno vedru i podsticajnu energiju – trenutke unutrašnjeg buđenja, dobrih vesti i osećaja da se, uprkos izazovima, otvaraju vrata rasta i optimizma.

16. februar – Merkur i Jupiter

Merkur u Ribama i Jupiter u Raku grade harmoničan aspekt koji podstiče intuiciju, inspiraciju i dublje razumevanje sebe i sveta oko nas. Ovo je vreme kada unutrašnji glas postaje jasniji, a prilike dolaze tiho – kroz razgovore, ideje i iznenadne uvide.

Razmišljanje postaje smirenije i zrelije, a reči mogu imati snažan, gotovo isceljujući efekat. Lakše donosimo odluke kada slušamo osećaj iznutra i biramo ono što nam deluje istinito.

Pojačavaju se kreativnost i empatija, a intuicija postaje pouzdan vodič. Ako planirate da nešto započnete, napišete, podelite ili osmislite, ovaj period daje snažnu podršku i podsticaj.

22. i 23. februar – Venera i Jupiter

Venera u Ribama i Jupiter u Raku nalaze se u skladnom odnosu koji donosi radost, osećaj obilja i životne podrške. Oba planeta su u znakovima u kojima se njihova priroda posebno snažno izražava, pa ova energija deluje nežno, ali veoma moćno.

Venera otvara srce, produbljuje empatiju i kreativnu inspiraciju, dok Jupiter pojačava osećaj sigurnosti, topline i emocionalnog ispunjenja. Ovaj spoj donosi utisak da se stvari spontano slažu, da se prilike pojavljuju bez prevelikog napora i da život pokazuje svoju blagonaklonu stranu.

Dodatnu simboliku nosi povezanost Jupitera sa zvezdom Sirius, koja se u astrologiji vezuje za uspeh, zaštitu i posebne blagoslove sudbine. Ovaj tranzit može doneti važne susrete, ljubav, inspiraciju i osećaj da smo na pravom mestu u pravo vreme.

Iako su ovi datumi najizraženiji, njihov uticaj se može osećati i danima ranije.

(Kurir.rs/Atma.hr)

