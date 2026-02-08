Slušaj vest

Kada je Tijana Mun imala samo 13 godina, kaže da je bilo uobičajeno da muškarci zure u njene grudi i trube dok je išla kući iz škole.

"Postalo mi je toliko normalno da to više ni ne primećujem. Kada izlazim u javnost, trudim se da ih smanjim i dobro stegnem, ali i dalje dobijam čudne poglede," iskrena je.

Veliki grudni koš i retka dijagnoza

Danas, sa 30 godina, Tijana Mun nosi veličinu grudnjaka 75NN (veće od D korpi), a na njenu težinu od 89 kg, samo grudi teške su joj 17 kg. Tek kada je dobila dijagnozu retkog stanja zvanog gigantomastija - teški oblik makromastije koji uzrokuje rapidan rast grudnog tkiva, saznala je za uzrok svojih neuobičajeno velikih grudi.

Tijana, iz Istočne Anglije, saznala je za stanje tek kada je počela da koristi lek za mršavljenje Mounjaro i primetila da, dok joj telo postaje vitkije, grudi zapravo rastu.

Svakodnevni izazovi sa velikim grudima

Pošto je imala velike grudi još od tinejdžerskih godina, Tijana nabraja mnoge izazove koji dolaze s njima.

"Nuspojave uključuju često utrnulost ruku i duboka udubljenja na ramenima. Imam i neke svetle ožiljke ispod grudi gde su grudnjaci trljali i kidali kožu. Takođe, ležanje na leđima nije nešto što mogu raditi dugo, jer ograničava protok vazduha," objašnjava Tijana i dodaje da je "praktično nemoguće" naći odgovarajući grudnjak, pa kupuje najveći koji može i pravi da funkcioniše.

Rast grudi i otkrivanje gigantomastije

Tek kada je počela da koristi Mounjaro u maju 2024. godine, Tijana je počela da dobija odgovore. U roku od godinu dana brzo je izgubila oko 19 kg, ali u tom periodu, grudi su joj porasle sa L na M veličinu. Primetivši da je čudno što joj grudi rastu tako brzo, počela je da traži informacije na medicinskim forumima. Nakon istraživanja, naišla je na pojam gigantomastija, što je odgovaralo njenim simptomima. Poseta lekaru u julu 2025. godine potvrdila je njene sumnje.

"U početku je sumnjao na makromastiju, ali kada sam mu detaljno ispričala medicinsku istoriju, gubitak težine na Mounjaro, povećanje grudi i nuspojave, rekao je direktno: "ovo je gigantomastija," kaže Tijana.

Sa samo 300 zabeleženih slučajeva, Tijana je deo male grupe ljudi pogođenih ovim stanjem.

Korišćenje situacije u svoju korist

Tijana je odlučila da iskoristi svoje veće grudi u svoju korist. Već je model na OnlyFans platformi, nakon što je 2021. godine doživela povredu glave koja joj je onemogućila normalan rad. Sada zarađuje 10.000 funti mesečno zahvaljujući obožavateljima svog punijeg poprsja.

"Možda bih trebala da izvučem korist iz svog medicinskog stanja, umesto da gledam samo negativnosti. Kako su moje grudi rasle, jedan pretplatnik je rekao da se treba premeriti, jer veličina koju kažem nije tačna. Tada sam počela da ih pratim," objašnjava Tijana.

Negativne reakcije i opcije za smanjenje grudi

Nije svaka pažnja koju prima pozitivna.

"Ljudi mi govore da je odvratno, da ne želim smanjenje i da u suštini tražim pažnju," kaže Tijana i dodaje da je razmatrala operaciju smanjenja grudi, ali kaže da ne postoji garancija da tkivo grudi neće ponovo porasti.

U novembru 2025. godine podvrgla se operaciji rukavaste resekcije želuca da bi zaštitila kičmu koliko-toliko, i upućena je na fizioterapiju kako bi ublažila eventualne bolove.

"Kada sam bila mlađa, mrzela sam pažnju, ali sada mislim da to mogu biti potencijalni kupci, a moji pretplatnici nisu jezivi, zaista vole moje grudi i podržavaju me," zaključuje Tijana.

