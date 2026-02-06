Slušaj vest

U bogatom svetu srpskih svetitelja i svetiteljki, postoje priče koje i danas inspirišu vernike da veruju u snagu molitve, istrajnosti i lične slobode. Među njima posebno mesto zauzima Prepodobna Ksenija Rimljanka, svetiteljka čiji život odiše predanošću veri i borbom za prava žena, a nejn lik i delo obeležavamo šestog februara.

Život u znaku vere i hrabrosti

Ksenija je rođena u Rimu kao jedinica ugledne senatorske porodice. Već od malih nogu osećala je privlačnost ka Hristu i želela da se zamonaši. Ipak, roditelji su od nje očekivali udaju i porodične obaveze. Ne želeći da se pokori pritisku, Ksenija je pobegla iz Rima, zajedno sa dve svoje robinje, i pronašla utočište na ostrvu Koa.

Tamo je osnovala jednu od prvih devičanskih zajednica u istoriji, posvetivši ceo život molitvi i ljubavi prema Hristu. Njena jednostavnost i skromnost ostavili su dubok trag - živela je skromno, odevena bednije od drugih monahinja, i često je na hleb posipala pepeo iz kadionice, pokazujući da je duhovno bogatstvo važnije od materijalnog.

Čuda i poštovanje vernika

Prema predanju, Ksenija je umrla oko 450. godine, a nad manastirom se tada pojavio "venac od zvezda sa krstom u sredini, sjajnijim od sunca". Njene mošti i danas privlače vernike, a veruje se da donose isceljenje od bolesti i sreću onima koji ih dotaknu.

Crkva je slavi 24. januara po crkvenom kalendaru, odnosno 6. februara po gregorijanskom, a običaji vezani za njen praznik i dalje se poštuju u mnogim domaćinstvima.

Običaji

Zbog života posvećenog pravima žena, Prepodobna Ksenija Rimljanka smatra se zaštitnicom lepšeg pola i veruje se da će uslišiti molitve ženama koje joj se obrate. Vernici veruju da dame na njen praznik treba da izbegavaju teže fizičke poslove i obaveze vezane za kuću, kako bi sačuvale snagu i mir u duši.

Takođe, sveta Ksenija se smatra blagonaklonim zagovornikom u poslovnim pitanjima. Mnogi vernici se mole njenim zagovorom kada žele vođstvo, nadu i pomoć u ostvarivanju svojih planova i želja.

Molitva na praznik Prepodobne Ksenije Rimljanke

"U tebi se, mati, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledila Gospoda Hrista. Delima si učila prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveta Ksenijo, raduje se duh tvoj."

