Šta nosi direktni, a šta retrogradni Merkur u februaru: 3 znaka čekaju lepe vesti, a ostale test strpljenja!
Februar2026. godine donosi jedan od najznačajnijih astroloških prelaza ovog perioda, jer Merkur, planeta komunikacije, razmišljanja i odluka, 6. februara ulazi u znak Riba, gde će se zadržati neuobičajeno dugo - sve do 15. aprila. Razlog za to je i njegov retrogradni hod, koji počinje 26. februara, upravo u ovom znaku.
Ovaj tranzit podeljen je u dve jasno različite faze. Prva polovina februara donosi direktan Merkur u Ribama, kada se informacije pojavljuju, poruke stižu, a intuicija jača. Druga faza, od kraja februara, donosi retrogradnog Merkura, kada se sve što je započeto vraća na preispitivanje, ispravku ili suočavanje sa realnošću.
Direktan Merkur u Ribama - period poruka, intuicije i emotivne jasnoće
Od 6. do 26. februara Merkur se kreće direktno kroz Ribe i menja način na koji mislimo i komuniciramo. Logika gubi primat, a intuicija postaje glavni alat razumevanja sveta. Ljudi u ovom periodu manje analiziraju, a više osećaju, naslućuju i povezuju informacije kroz emociju.
Razmišljanje postaje:
- intuitivno, a ne racionalno
- maštovito, ali ne uvek precizno
- empatično i usmereno ka drugima
Ovo je dobar period za razgovore koji se vode srcem, za kreativni rad, umetnost, pisanje, muziku i sve ono što zahteva inspiraciju, a ne strogu strukturu.
Ko najviše dobija u prvoj polovini februara
Dok je Merkur direktan, Ribe, Rakovi i Škorpije osećaju olakšanje i unutrašnju usklađenost. Lakše izražavaju misli, ali još lakše prepoznaju tuđe emocije.
Ribe dobijaju potvrdu svojih osećaja i snažnu intuiciju
Rakovi uspevaju da reše emotivne i porodične teme
Škorpije dolaze do dubokih uvida i važnih unutrašnjih odluka
Savet: zapišite ideje, poruke i obećanja koja se pojave u ovom periodu - kasnije će biti važne.
Tamna strana direktnog hoda - idealizacija i maglovite poruke
Iako direktan Merkur u Ribama donosi inspiraciju, on nosi i rizik. Ljudi su skloni da idealizuju situacije, ignorišu činjenice koje kvare sliku i veruju više nego što bi trebalo.
U ovom periodu mogu se javiti:
- nejasni dogovori
- pogrešno protumačene reči
- obećanja bez jasnih temelja
Zato je važno da se ne donose odluke isključivo na osnovu osećaja, bez ikakve provere.
Prelomni trenutak februara - Merkur kreće retrogradno
Merkur 26. februara započinje retrogradni hod u Ribama, i tada se atmosfera značajno menja. Sve ono što je tokom prve polovine meseca delovalo obećavajuće, intuitivno jasno ili emocionalno ispravno, sada dolazi na test.
Retrogradni Merkur u Ribama ne donosi glasne probleme, već tihe sumnje, unutrašnju konfuziju i osećaj da nešto ne štima, iako ne znamo tačno šta.
Retrogradni Merkur u Ribama - vraćanje, preispitivanje i razotkrivanje
U retrogradnoj fazi fokus se pomera sa novih početaka na povratak starim temama, naročito emotivnim.
Ovaj period često donosi:
- povratak starih razgovora i odnosa
- razotkrivanje pogrešnih tumačenja iz prve polovine februara
- shvatanje da su neke situacije bile idealizovane
- osećaj konfuzije i zaboravnosti
Mnogi će tek tada shvatiti da su nešto pogrešno razumeli ili da su ignorisali važne signale.
Kome će retrogradni Merkur najviše smetati
Najosetljiviji na ovaj period biće:
Ribe, jer se sve dešava u njihovom znaku
Blizanci i Device, jer je Merkur njihova vladajuća planeta
Strelčevi, zbog gubitka pravca i fokusa
Savet za ove znakove: usporite, ne donosite konačne odluke i prihvatite da se istina u ovom periodu otkriva postepeno.
Šta raditi, a šta izbegavati tokom retrogradnog Merkura
Ovo nije povoljan period za:
- potpisivanje važnih ugovora bez detaljne provere
- donošenje konačnih emotivnih odluka
- oslanjanje isključivo na intuiciju
Ali jeste idealno vreme za:
- introspekciju i rad na sebi
- povratak starim projektima
- zatvaranje nedovršenih priča
- kreativni i duhovni rad
Februar kao mesec poruka i ispravki
Februar 2026. je mesec u kome Merkur prvo donosi poruke, nagoveštaje i intuitivne uvide, a zatim kroz retrogradni hod traži da se sve to preispita, koriguje i sagleda realnije.
Oni koji budu spremni da slušaju unutrašnji glas, ali i da priznaju greške u proceni, mogu iz ovog tranzita izaći mudriji i stabilniji. Oni koji insistiraju na iluzijama, suočiće se sa konfuzijom.
(Kurir.rs/Ono.rs)
VIDEO: Retrogradni Merkur