Februar2026. godine donosi jedan od najznačajnijih astroloških prelaza ovog perioda, jer Merkur, planeta komunikacije, razmišljanja i odluka, 6. februara ulazi u znak Riba, gde će se zadržati neuobičajeno dugo - sve do 15. aprila. Razlog za to je i njegov retrogradni hod, koji počinje 26. februara, upravo u ovom znaku.

Ovaj tranzit podeljen je u dve jasno različite faze. Prva polovina februara donosi direktan Merkur u Ribama, kada se informacije pojavljuju, poruke stižu, a intuicija jača. Druga faza, od kraja februara, donosi retrogradnog Merkura, kada se sve što je započeto vraća na preispitivanje, ispravku ili suočavanje sa realnošću.

Direktan Merkur u Ribama - period poruka, intuicije i emotivne jasnoće

Od 6. do 26. februara Merkur se kreće direktno kroz Ribe i menja način na koji mislimo i komuniciramo. Logika gubi primat, a intuicija postaje glavni alat razumevanja sveta. Ljudi u ovom periodu manje analiziraju, a više osećaju, naslućuju i povezuju informacije kroz emociju.

Razmišljanje postaje:

- intuitivno, a ne racionalno

- maštovito, ali ne uvek precizno

- empatično i usmereno ka drugima

Ovo je dobar period za razgovore koji se vode srcem, za kreativni rad, umetnost, pisanje, muziku i sve ono što zahteva inspiraciju, a ne strogu strukturu.

Ko najviše dobija u prvoj polovini februara

Dok je Merkur direktan, Ribe, Rakovi i Škorpije osećaju olakšanje i unutrašnju usklađenost. Lakše izražavaju misli, ali još lakše prepoznaju tuđe emocije.

Ribe dobijaju potvrdu svojih osećaja i snažnu intuiciju

Rakovi uspevaju da reše emotivne i porodične teme

Škorpije dolaze do dubokih uvida i važnih unutrašnjih odluka

Savet: zapišite ideje, poruke i obećanja koja se pojave u ovom periodu - kasnije će biti važne.

Tamna strana direktnog hoda - idealizacija i maglovite poruke

Iako direktan Merkur u Ribama donosi inspiraciju, on nosi i rizik. Ljudi su skloni da idealizuju situacije, ignorišu činjenice koje kvare sliku i veruju više nego što bi trebalo.

U ovom periodu mogu se javiti:

- nejasni dogovori

- pogrešno protumačene reči

- obećanja bez jasnih temelja

Zato je važno da se ne donose odluke isključivo na osnovu osećaja, bez ikakve provere.

Prelomni trenutak februara - Merkur kreće retrogradno

Merkur 26. februara započinje retrogradni hod u Ribama, i tada se atmosfera značajno menja. Sve ono što je tokom prve polovine meseca delovalo obećavajuće, intuitivno jasno ili emocionalno ispravno, sada dolazi na test.

Retrogradni Merkur u Ribama ne donosi glasne probleme, već tihe sumnje, unutrašnju konfuziju i osećaj da nešto ne štima, iako ne znamo tačno šta.

Retrogradni Merkur u Ribama - vraćanje, preispitivanje i razotkrivanje

U retrogradnoj fazi fokus se pomera sa novih početaka na povratak starim temama, naročito emotivnim.

Ovaj period često donosi:

- povratak starih razgovora i odnosa

- razotkrivanje pogrešnih tumačenja iz prve polovine februara

- shvatanje da su neke situacije bile idealizovane

- osećaj konfuzije i zaboravnosti

Mnogi će tek tada shvatiti da su nešto pogrešno razumeli ili da su ignorisali važne signale.

Kome će retrogradni Merkur najviše smetati

Najosetljiviji na ovaj period biće:

Ribe, jer se sve dešava u njihovom znaku

Blizanci i Device, jer je Merkur njihova vladajuća planeta

Strelčevi, zbog gubitka pravca i fokusa

Savet za ove znakove: usporite, ne donosite konačne odluke i prihvatite da se istina u ovom periodu otkriva postepeno.

Šta raditi, a šta izbegavati tokom retrogradnog Merkura

Ovo nije povoljan period za:

- potpisivanje važnih ugovora bez detaljne provere

- donošenje konačnih emotivnih odluka

- oslanjanje isključivo na intuiciju

Ali jeste idealno vreme za:

- introspekciju i rad na sebi

- povratak starim projektima

- zatvaranje nedovršenih priča

- kreativni i duhovni rad

Februar kao mesec poruka i ispravki

Februar 2026. je mesec u kome Merkur prvo donosi poruke, nagoveštaje i intuitivne uvide, a zatim kroz retrogradni hod traži da se sve to preispita, koriguje i sagleda realnije.

Oni koji budu spremni da slušaju unutrašnji glas, ali i da priznaju greške u proceni, mogu iz ovog tranzita izaći mudriji i stabilniji. Oni koji insistiraju na iluzijama, suočiće se sa konfuzijom.

