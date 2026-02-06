Slušaj vest

Žena koju je suprug napustio nakon samo osam meseci braka, zbog koleginice s posla, podelila je na Reditu svoju priču o neočekivanom pokušaju pomirenja koji je usledio svega nekoliko nedelja kasnije. Iza njih je bila desetogodišnja veza, a brak se raspao gotovo preko noći.

Kada je konačno rekao istinu

U objavi na forumu r/trueoffmychest korisnica pod nadimkom u/NiceLie7109 opisala je kako joj je suprug pre otprilike sedam meseci priznao da se zaljubio u koleginicu i da želi razvodPre tog priznanja nedeljama se ponašao hladno i povučeno, često je započinjao svađe, a ona je imala osećaj da mora da pazi na svaku reč. Kada joj je konačno rekao istinu, osetila je, kako je napisala, iznenađujuće olakšanje.

"Moj odgovor je bio: U redu je", napisala je i dodala da je izgledalo kao da je on bio iznenađen što se nije pokušala da se bori za brak.

Nova veza nije bila ono što je očekivao

Nakon toga su još kratko živeli zajedno, dok se on nije iselio. Ubrzo su stigli papiri za razvod i počeli su da rešavaju praktična pitanja, uključujući prodaju i sređivanje zajedničkog stana. Tokom jednog takvog dana priznao joj je da nova veza nije onakva kakvu je zamišljao. Rekao je da nije bila toliko intenzivna kako je očekivao, upoređujući je s počecima njihove veze. Ona mu je odgovorila da je moguće da je koleginicu privuklo uzbuđenje veze sa zauzetim muškarcem. On je to odbacio i tvrdio da je brak već bio završen pre nego što je započeo novu vezu.

Poruka koja je sve promenila

Par sedi na krevetu u spavaćoj sobi i svađaju se
Ostavio ženu zbog koleginice posle 8 meseci braka Foto: Shutterstock

Nekoliko nedelja kasnije usledio je potpuni preokret. Poslao joj je poruku u kojoj je priznao da je bila u pravu. Čim je koleginici spomenuo mogućnost pomirenja sa suprugom, ona je, prema njegovim rečima, odjednom postala izuzetno pažljiva i privržena.

Ubrzo se pojavio na njenim vratima.

"Volim te", rekao joj je, a njen odgovor bio je kratak i jasan: "Ne." Ponovila je to još jednom. Kasnije joj je poručio da prekida s koleginicom, ali na tu poruku više nije odgovarala.

Podeljena mišljenja prijateljica i podrška sa interneta

Situaciju su dodatno zakomplikovale njene prijateljice. Neke su je kritikovale i smatrale da je prestroga prema drugoj ženi. Jedna ju je čak nazvala "pick me" devojkom, izrazom koji se koristi za žene koje traže mušku pažnju po svaku cenu. To ju je navelo da preispita sopstvene stavove, s obzirom na to da sebe smatra feministkinjom.

Par sedi na krevetu u dnevnoj sobi i raspravljaju se
Ostavio ženu zbog koleginice posle 8 meseci braka Foto: Shutterstock

Njena objava prikupila je više od 6.400 pozitivnih reakcija, a većina komentara bila je na njenoj strani. Jedan korisnik je napisao da je njen suprug shvatio da mu drugde nije bolje i da je zato pokušao da se vrati. Drugi su istakli da pozivanje žena na odgovornost nije u suprotnosti sa feminističkim vrednostima. Autorka objave složila se s tim stavom. Prema njenim rečima, ravnopravnost podrazumeva i jednaku odgovornost za sopstvene postupke.

