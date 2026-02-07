Slušaj vest

Ako ste se ikada pitali zašto je pirinač u dobrim azijskim restoranima uvek savršene teksture, odgovor je iznenađujuće jednostavan. Profesionalni kuvari ne kuvaju pirinač direktno iz pakovanja. Prethodno ga potapaju u slanu vodu, što potpuno menja krajnji rezultat. Ovaj mali korak daje rastresit, pun ukus i pirinač koji se ne lepi. Sve što vam treba već imate u kuhinji.

Tajna savršenog pirinča iz restorana

Kada se pirinač potopi u slanu vodu, sodeluje direktno na skrob u zrnu. Ona usporava njegovo bubrenje i istovremeno jača spoljašnji omotač zrna. Zbog toga pirinač tokom kuvanja ne puca i ne pretvara se u kašu. Svako zrno ostaje čvrsto spolja, a mekano iznutra, baš kao u restoranu.

Ovaj trik je idealan za kuvanje kod kuće

Potapanje pirinča u slanu vodu ima nekoliko praktičnih prednosti. Pirinač se kuva brže, jer već upije deo tečnosti. Tokom potapanja i ispiranja uklanja se višak skroba, pa nema lepljenja. So koja prodre u zrno pojačava prirodan ukus, tako da jelo deluje bogatije čak i bez dodatnog dosoljavanja.

Pirinač Foto: Profimedia

Kako da pravilno potopite pirinač

Na jednu čašu pirinča dovoljno je dodati oko pola kašičice morske soli i preliti hladnom vodom da ga potpuno prekrije. Pirinač se ostavlja da stoji najmanje pola sata. Sorte dugog zrna mogu da stoje i duže, dok je za kratko, okruglo zrno potrebno manje vremena. Nakon toga pirinač se obavezno ispira pod mlazom vode dok voda ne postane bistra.

Malo znanja za rezultat kao iz restorana

Savremena istraživanja potvrđuju ono što kuvari znaju generacijama. So podiže temperaturu pri kojoj skrob počinje da se zgušnjava, što daje veću kontrolu tokom kuvanja. Zato je ovaj metod lako prilagodljiv različitim jelima, od laganih priloga do bogatih obroka sa pirinčem.

Jedan jednostavan potez pre kuvanja dovoljan je da običan pirinač pretvori u jelo restoranskog kvaliteta. Bez dodatnih troškova i komplikacija, ovaj trik pokazuje da se najbolja kulinarska rešenja često kriju u starim, proverenim navikama koje vredi vratiti u svakodnevnu kuhinju.

Zato izvadite kesu pirinča i bez straha, s novim znanjem i elanom krenite u kuhunjske avanture. Trik primenite ma šta da spremate sa pirinčem – đuveč, pilav, rizi-bizi ili "Kineze". Pravilo važi čak i za sutlijaš, ali tada u vodu za potapanje stavite samo pola kašičice soli!

(Kurir.rs/Žena)

