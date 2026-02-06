Slušaj vest

Hladan vazduh koji prolazi kroz prozore čest je problem u mnogim domaćinstvima, a osim toplote, kroz njih se lako "gubi" i novac. Staklo samo po sebi loše zadržava toplotu, a stariji ili loše zapečaćeni prozori mogu brzo stvarati promaju, dopuštajući spoljašnjem vazduhu da ulazi u prostor i tako snižava temperaturu i u grejanim domovima.

Znati kako izolovati prozore u hladnijem delu godine ključno je za održavanje toplote, a time i uštede novca. Jedan jednostavan trik koji sve više ljudi primenjuje pokazao se izuzetno efikasnim. Reč je o pucketavoj foliji, onoj s mehurićima u kojoj vam često stižu naručene stvari, piše Hunker.

pucketava folija Foto: Dmytro Sydor / Alamy / Alamy / Profimedia

Zašto pucketava folija deluje?

Ova providna plastika s vazdušnim mehurićima, koju smo voleli da puckamo nakon otvaranja paketa, ima primarnu namenu za pakovanje, ali ima i druge praktične primene – od baštovanstva u jesen do izolacije prozora zimi.

Glavni razlog zbog kojeg folija tako dobro funkcioniše je taj što stvara zaštitni sloj između stakla i unutrašnjeg prostora. Vazdušni mehurići zarobljeni između plastike sprečavaju hladan vazduh da uđe u sobu, čime se prostor održava toplijim. Zanimljivo je da pucketava folija može smanjiti gubitak toplote kroz jednokrilne prozore i do 50%, što znači značajnu uštedu na računima za energiju.

Kako koristiti pucketavu foliju na prozorima?

Kupite komad pucketave folije, koja se u većim količinama može naći u prodaji u svim većim centrima za opremanje doma. Isecite je tako da odgovara dimenzijama vaših prozora. Poprskajte prozore vodom i pritisnite foliju na staklo tako da mehurići budu okrenuti prema prozoru. Za najbolji efekat birajte foliju sa većim mehurićima i manjim razmakom između njih, jer će tako zarobiti više vazduha.

Čak i obična folija koju imate kod kuće može pomoći – dovoljno je isprobati i uveriti se koliko dobro funkcioniše.

pucketava folija Foto: Viktor Pazemin / Panthermedia / Profimedia

Dodatne praktične primene pucketave folije:

Dodatna izolacija vrata ili frižidera: Postavite komade folije između vrata ormara ili frižidera i kuhinjskih elemenata da sprečite gubitak toplote ili zaštitite površine od udaraca.

Zaštita biljaka od hladnoće: Tokom jeseni ili zime, umotajte biljke ili male sadnice folijom s mehurićima kako biste stvorili izolacioni sloj i sprečili smrzavanje.

Podloga za vrt ili kuhinju: Upotrebite foliju kao podlogu za saksije ili sadilice da zadržite vlagu ili sprečite prodor hladnoće s poda.

Prenosne podloge ili sedišta: Isecite foliju u kvadrate i koristite je kao mekanu podlogu za sedenje na hladnom tlu, npr. za piknik ili dečje igralište.

Šabloni za crtanje i kreativni projekti: Deca (i odrasli!) mogu koristiti foliju s mehurićima za otiskivanje uzoraka bojom ili temperom, stvarajući zanimljiv teksturni efekat.

Zaštita lomljivih predmeta: Umotajte tanjire, čaše ili ukrase prilikom premještanja ili skladištenja kako biste sprečili lomljenje.

Zvučna izolacija: Postavite foliju u ormariće ili iza slika na zidovima – pomaže u smanjenju buke i vibracija, naročito u starijim stanovima.

Brzo grejanje ruku ili stopala: Stavite komad folije ispod pokrivača ili ćebeta radi izolacije od hladnog poda ili prozorskog stakla – vazduh u mehurićima pomaže zadržavanju toplote.

(Kurir.rs/ Jutarnji list)

Bonus video: