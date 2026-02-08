Pica sa slanino kojoj niko ne može da odoli: Evo kako da je napravite očas posla
Italijanska pica je postala univerzalno jelo kojem ne mogu odoleti ni deca, ni odrasli. Kako je rasla njena popularnost, tako su i nastajale brojne varijacije osnovnog recept te danas postoji bezbroj vrsta pice. Mi vam donosimo onu koja je dobila i šmek Srbije, a jedan do sastojaka je slanina.
Sastojci:
1 čaša jogurta
2 čaše brašna
1/2 kesice praška za pecivo
malo soli
Za fil:
6 kašika kečapa
150 g tanko rezane slanine
100 g šampinjona pasterizovanih
100 g kačkavalja
1 kašika ulja
1 kuvano jaje
100 g salame
Priprema:
U brašno umešati prašak za pecivo i so, pa zamesiti jogurtom. Podmazati pleh ili tepsiju i rasporediti testo na dnu. Premazati testo kečapom, pa odozgo rasporediti seckane šampinjone. Odozgo narendati salamu. Preko salame poređati dimljenu slaninu. Preko slanine narendati kačkavalj. Zagrejati rernu na 200 stepeni i peći dvadesetak minuta. Kada lepo porumeni, izvaditi iz rerne i odmah narendati preko jedno kuvano jaje. Služiti toplo.
(Kurir.rs/Recepti)