Slušaj vest

Sastojci za bakin kolač vrlo su slični onima za palačinke. Recept obično ima jaja koji se umute sa brašnom, šećerom i mlekom, ali dok palačinke pečemo na tiganju, kod vafla se dobija specifičan oblik, i to posebnim aparatom.

Ako ne posjedujete aparat za vafle tj bakin kolač, nemojte očajavati. Poslužiće i gril-tiganj. Rešetkasta površina ovog tiganja stvoriće odgovarajuća udubljena na vaflima. Evo i kako:

Vafl Foto: vm2002 / Alamy / Profimedia

Sastojci za vafle:

3 jaja

375 ml mleka

200 g brašna

50 g šećera

4 kašike rastopljenog maslaca

2 kašičice praška za pecivo

1 kašičica sode bikarbone

1 kašičica ekstrakta vanile

prstohvat soli

ulje za pečenje

Priprema:

U jednoj posudi pomešajte brašno, šećer, so, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. U drugoj umutite jaja, mleko, rastopljeni maslac i ekstrakt vanile. Ulijte mokre sastojke u brašno i ručno mešajte dok ne dobijete jednoličnu smesu bez grudvica.

Zagrejte malo ulja u gril-tiganj te dodajte pola šoljice smese na sredinu tiganja. Pecite tako dok se ne pojave mehurići na ivici smese, otprilike tri minuta, pa onda okrenite vafle na drugu stranu i pecite još dva minuta. Ponavljajte postupak dok ne potrošite svu smesu.

Poslužite tople vafle s nadevom po želji.