Kako da bakin kolač napravite uz pomoć tiganja: Domaćice otkrile sjajan trik
Sastojci za bakin kolač vrlo su slični onima za palačinke. Recept obično ima jaja koji se umute sa brašnom, šećerom i mlekom, ali dok palačinke pečemo na tiganju, kod vafla se dobija specifičan oblik, i to posebnim aparatom.
Ako ne posjedujete aparat za vafle tj bakin kolač, nemojte očajavati. Poslužiće i gril-tiganj. Rešetkasta površina ovog tiganja stvoriće odgovarajuća udubljena na vaflima. Evo i kako:
Sastojci za vafle:
3 jaja
375 ml mleka
200 g brašna
50 g šećera
4 kašike rastopljenog maslaca
2 kašičice praška za pecivo
1 kašičica sode bikarbone
1 kašičica ekstrakta vanile
prstohvat soli
ulje za pečenje
Priprema:
U jednoj posudi pomešajte brašno, šećer, so, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. U drugoj umutite jaja, mleko, rastopljeni maslac i ekstrakt vanile. Ulijte mokre sastojke u brašno i ručno mešajte dok ne dobijete jednoličnu smesu bez grudvica.
Zagrejte malo ulja u gril-tiganj te dodajte pola šoljice smese na sredinu tiganja. Pecite tako dok se ne pojave mehurići na ivici smese, otprilike tri minuta, pa onda okrenite vafle na drugu stranu i pecite još dva minuta. Ponavljajte postupak dok ne potrošite svu smesu.
Poslužite tople vafle s nadevom po želji.