Priprema:

Istopite puter, pa dodajte brašno i dobro promešajte da ne ostanu grudvice. Kada se smesa zgusne sipajte mleko, a zatim dodajte parmezan, so, biber i muskatni oraščić. Kuvajte uz neprestano mešanje dok se svi sastojci ne sjedine. Nemojte da kuvate na visokoj temperaturi jer ne želite da se sos zalepi. Pripremite i ragu. U tiganju zagrejte maslinovo ulje i puter, dodajte sitno seckani luk, celer, šargarepu i pančetu, pa dinstajte na laganoj vatri oko 10 minuta dok luk ne omekša. Dodajte meso i dobro propržite. Pojačajte temperaturu, sipajte vino i ostavite da ispari. Razblažite paradajz pire u malo bujona (1/2 kocke supe razblažite u vreloj vodi) i umešajte u meso. Smanjite temperaturu, poklopite i kuvajte 2 sata, proveravajući i s vremena na vreme dodajući malo bujona da se sos ne osuši.

Po dnu tepsije sipajte ragu (bolonjeze sos), pa pokrijte listom lazanja. Zatim ponovo sipajte ragu, a onda i bešamel, kao i cepaknu mocarelu. Preko narendajte malo parmezana. Zatim stavite list lazanje i tako ređajte dok ne utrošite sve sastojke. Poslednji red nije kora, nego ragu, bešamel, mocarela i parmezan. Pokrijte aluminijumskom folijom i pecite na 180°C oko 35-40 minuta. Pet minuta pred kraj pečenja sklonite foliju.