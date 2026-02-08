Slušaj vest

U današnje vreme emotivni odnosi često postanu mnogo komplikovaniji nego što smo mogli i da slutimo. Neretko se stvari odvijaju poput onih u španskoj seriji, a tome svedoči i ispovest jedne devojke kojoj se život preko noći promenio.

Naime, kako je napisala, ušla je u vezu sa oženjenim čovekom, a posve neočekivano saznala da je u drugom stanju.

"Nikad nisam mislila da ću ovo pisati, ali eto me. Zatrudnela sam sa oženjenim muškarcem. Ne, nisam planirala. Da, znam kako to zvuči. Govorio je da mu je brak mrtav, ali da je „još formalno u njemu“. Verovala sam mu. Ili sam barem želela da verujem", počela je ova devojka ispovest na Redditu.

Kad sam saznala da sam trudna panika

"Dve crtice na testu za trudnoću, usledili su panika i strah. Prvo sam pomislila na njega, pa na njegovu ženu, pa na to kako sam sebi zakomplikovala život. On je bio šokiran, ali nije nestao. Rekao je da će preuzeti odgovornost, kakvu god odluku da donesem. Nisam znala da li da mu verujem", poručila je ova žena međutim, onda se situacije dodatno zakomplikovala.

Poziv koji nisam želela da dobijem

"Nepoznat broj. Javila sam se i čula njen glas. Predstavila se i pitala da li sam ja žena sa kojom je njen muž u vezi. U tom trenutku mi je srce lupalo u ušima. Rekla je da bi volela da se vidimo i popričamo. Pripremila sam se na najgori scenario", napisala je ona.

Susret koji je sve promenio

"Našle smo se u kafiću. Bila je smirena. Previše smirena. Gledala me je pravo u oči i rekla da zna da sam trudna i da mi nije neprijatelj. Zatim mi je rekla da su u procesu razvoda, da već mesecima ne žive zajedno i da njihov brak postoji samo na papiru. Rekla je da nema nameru da mi preti ili pravi probleme", šokirala sam se nakon ovih njenih reči.

Rečenica koju nisam očekivala

„Ovo dete nije krivo ni za šta“, rekla je. „I ne želim da odrasta u haosu.“

"U tom trenutku sam se raspala. Plakala sam pred ženom za koju sam bila sigurna da me mrzi. Ne znam kako će se sve završiti. Ne znam kakav će biti naš odnos u budućnosti. Znam samo da sam, prvi put otkako sam saznala da sam trudna uspela da udahnem bez grča u grudima", zaključila je.