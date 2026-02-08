Slušaj vest

Počele su Zimske olimpijske igre, ali pažnju ne privlače samo sportski rezultati, sve više se govori i o hrani koja se služi sportistima. Nakon što su takmičari pohvalili udobne krevete, čini se da je kulinarska ponuda postala glavna tema u olimpijskim selima, a jedan desert postao je pravi viralni hit.

lava kolač je najpopularniji na ZOI 2026 Foto: courtneysarault/tiktok

Južnoafrički skijaš Met Smit i američka snouborderka Džes Perlmater pohvalili su ponudu hrane u šest olimpijskih sela. Perlmater je na konferenciji za novinare izjavila da je jela „najbolju testeninu ikada“, dok je Smit na društvenim mrežama pokazao da sportisti za doručak mogu da biraju čak i picu. Ipak, prava zvezda TikToka postala je kanadska hokejašica Natali Spuner, koja na svom profilu redovno objavljuje recenzije jela iz olimpijske kantine.

Tridesetpetogodišnja osvajačica tri olimpijske medalje slobodno vreme koristi za isprobavanje raznih poslastica. U jednom od snimaka probala je različite čokolade i kolače, ocenivši ih sa „šest ili sedam od deset“. Nakon toga, njeni pratioci počeli su da je podstiču da pronađe viralni čokoladni lava kolač, koji je već proglašen zimskim pandanom čokoladnog mafina sa Letnjih igara u Parizu 2024. godine, koji je tada proslavio norveški plivač Henrik Kristijansen.

„Pronađi lava kolač! Neko je objavio da ga je dobio za večeru“, poručio joj je jedan korisnik TikToka. Drugi je dodao: „Stvarno se nadam da ćeš ga pronaći.“ Treći je bio još direktniji: „Neka joj neko odmah donese lava kolač!“

Prvi snimak tog sada već slavnog deserta na društvenim mrežama podelila je kanadska brzoklizačica Kortni Sarault. Objavila ga je 3. februara uz komentar: „Možda je bolji od viralnog čokoladnog mafina… (znam da nije mafin).“ Video 25-godišnje sportistkinje prikupio je više od 2,5 miliona pregleda, a u komentarima se oglasio i sam „Mafin čovek“, Henrik Kristijansen.

„Ne znam, deluje sumnjivo“, našalio se 29-godišnji plivač. Njegova opaska izazvala je brojne reakcije, a jedan korisnik je dodao: „Henrik će se sada pojaviti i u zimskom olimpijskom selu!“

I drugi sportisti traže lava kolač

Natali Spuner očigledno nije jedina u potrazi za popularnim desertom. U komentarima se javila i američka klizačica Amber Glen: „Da li je dostupan samo ujutru? Nisam ga videla.“

U raspravu su se uključili i brojni Italijani kako bi ispravili naziv kolača. Objasnili su da se desert zapravo zove tortino al cioccolato. Prema tradicionalnom receptu, taj kolač – poznat i kao fondan – pravi se od tamne čokolade, maslaca, šećera u prahu, mleka, jaja i prstohvata soli.

(Kurir.rs/Index)