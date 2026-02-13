Slušaj vest

Elenor Satklif (28) iz Birmingema donela je odluku da u potpunosti promeni svoj život kada je 2024. godine preko Facebook Marketplace-a kupila staru barku za 17.000 evra i preselila se da živi na vodi. Nakon raskida veze i prodaje kuće, našla se bez konkretnih opcija i pod velikim finansijskim pritiskom, zbog čega je odlučila da potraži nekonvencionalno rešenje.

Inspiraciju je pronašla u minimalističkom načinu života, a veliku podršku pružili su joj roditelji, koji su joj pomogli da barku pretvori u novi dom.

„Morala sam da razmišljam izvan okvira. Oduvek sam želela da živim na brodu“, rekla je za medij What’s The Jam. Brod nazvan Dartlajn, proizveden 1986. godine, kupila je u maju 2024. za 15.000 funti, dok je obnovu finansirala kreditom.

Unutrašnjost je morala biti u potpunosti uklonjena, sve do golog metala, uključujući podove, zidove i instalacije. Danas ističe da su je oduševili niski mesečni troškovi, poput naknade za privez, dozvola, osiguranja i goriva.

„Svi troškovi su manji od 500 funti, dok bih za stan u blizini posla plaćala najmanje 750“, kaže.

Najveći izazovi bili su zima i sneg

Do oktobra 2024. već se uselila na brod, iako radovi još nisu bili završeni.

„Živeli smo na brodu dok smo gradili zidove“, dodaje kroz smeh.

Obnova je obuhvatala nove podove i zidove, novu kuhinju, krevet sa prostorom za odlaganje stvari, kao i renoviranu peć na drva. Proces renoviranja redovno deli na TikToku, gde je okupila više od 31.000 pratilaca.

Ipak, priznaje da život na brodu nije uvek romantičan kao što se čini na društvenim mrežama. Najveći izazovi bili su zima i sneg, nedostatak prostora i ograničeni resursi, jer se potrošnja vode i struje, kao i odlaganje otpada, moraju pažljivo planirati. Uprkos tome, kaže da je stekla brojne praktične veštine i da je oduševljena zajednicom ljudi koji žive na brodovima.

„Svi su ljubazni i uvek spremni da pomognu“, ističe.

Za obnovu je prvobitno planirala da izdvoji 10.000 funti, a do sada je potrošila oko 8.000. Budući da bi profesionalno farbanje broda koštalo više od 10.000 funti, taj posao planira da uradi sama. Kada svi radovi budu završeni, želi više da putuje.

„Volim to što mogu da preselim kuću kad god poželim“, kaže.

Na kraju ističe da ju je ovakav način života naučio skromnosti i odgovornijem upravljanju resursima, a podršku roditelja smatra ključnom u celoj priči.

