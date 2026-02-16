Slušaj vest

Proja, pita sa raznim nadevima, kuvana jaja ili omlet predstavljaju najčešće izbore kada su u pitanju doručak ili večera.

Tu su naravno i sve vrste sendviča, koji su odlični jer mogu da se kombinuju na različite načine i da se pravi od onoga što imamo u frižideru u tom trenutku.

Za ovaj sendvič, koji je svojevremeno postao veoma viralan i popularan na internetu, biće vam potrebna samo tri sastojka i bukvalno minut vremena.

Sastojci:

- hleb

- krem sir

- masline

Priprema:

Da biste napravili ovaj jednostavan sendvič, uzmite dve kriške hleba i obilno ih namažite krem sirom.

Zatim, uzmite šaku maslina i iseckajte ih na manje komade.

Preko hleba stavite seckane masline i zatvorite sendvič. Presecite ga na pola i poslužite.

Možete da eksperimentišete sa vrstama maslina, pa i sa namazom.

Uvek ćete dobiti ukusan, a krajnje jednostavan obrok u kojem ćete uživati.

