Limda iz Čečenije postala je glavna tema interneta nakon što je viralni snimak sa svadbe njenog supruga obišao region. Na snimku se vidi žena u crnoj haljini i crvenoj maramikako pleše pred mladom – i ubrzo je otkriveno da je to prva i još uvek zakonita supruga mladoženje.

Po lokalnim islamskim običajima, taj ples simbolizuje prihvatanje nove žene u porodicu. Ipak, ono što su videli korisnici društvenih mreža bilo je daleko od običnog rituala. Mnogi su komentarisali da je u svakom Limdinom pokretu osećajan bol, ali da se ona drži dostojanstveno i hrabro. „Oseća se kroz ekran koliko joj je teško“, pisali su.

Saznala tek nekoliko dana ranije

Prema Limdinoj prijateljici, ona je o venčanju bila obaveštena tek nekoliko dana pre ceremonije. Iako se nadala da će suprug uzeti u obzir njene osećaje, on je odlučio da dovede novu ženu u dom.

Posebno bolno je što je Limda tek pre mesec dana rodila njihovu drugu ćerku, i tada joj je bila potrebna pažnja i podrška. Ipak, zahvalila je mužu što joj je barem ličnim saopštenjem predočio svoju odluku.

Hrabra u trenutku bola

U početku je želela da se povuče i zadrži bol za sebe, ali odlučila je da ne pokvari slavlje i pristala da odigra tradicionalni ples pred mladom. Nije ni slutila da će baš ona postati glavna tema svadbe i da će snimak postati viralan.

„Hvala svim ženama koje su mi pružile podršku“, poručila je Limda na društvenim mrežama dok su se nizali komentari pune empatije i solidarnosti.

Osam godina braka i dva deteta

Limda i njen suprug u braku su osam godina i imaju e.dvoje decPrijatelji tvrde da je njihova priča počela kao velika ljubav, a život im je dugo bio stabilan. Promena je, kako kažu, nastupila kada je muž postigao finansijski uspeh, što je bio trenutak kada je odlučio da uzme drugu ženu.

