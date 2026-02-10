Slušaj vest

Limda iz Čečenije postala je glavna tema interneta nakon što je viralni snimak sa svadbe njenog supruga obišao region. Na snimku se vidi žena u crnoj haljini i crvenoj maramikako pleše pred mladom – i ubrzo je otkriveno da je to prva i još uvek zakonita supruga mladoženje.

Po lokalnim islamskim običajima, taj ples simbolizuje prihvatanje nove žene u porodicu. Ipak, ono što su videli korisnici društvenih mreža bilo je daleko od običnog rituala. Mnogi su komentarisali da je u svakom Limdinom pokretu osećajan bol, ali da se ona drži dostojanstveno i hrabro. „Oseća se kroz ekran koliko joj je teško“, pisali su.

Saznala tek nekoliko dana ranije

Prema Limdinoj prijateljici, ona je o venčanju bila obaveštena tek nekoliko dana pre ceremonije. Iako se nadala da će suprug uzeti u obzir njene osećaje, on je odlučio da dovede novu ženu u dom.

Posebno bolno je što je Limda tek pre mesec dana rodila njihovu drugu ćerku, i tada joj je bila potrebna pažnja i podrška. Ipak, zahvalila je mužu što joj je barem ličnim saopštenjem predočio svoju odluku.

Hrabra u trenutku bola

U početku je želela da se povuče i zadrži bol za sebe, ali odlučila je da ne pokvari slavlje i pristala da odigra tradicionalni ples pred mladom. Nije ni slutila da će baš ona postati glavna tema svadbe i da će snimak postati viralan.

„Hvala svim ženama koje su mi pružile podršku“, poručila je Limda na društvenim mrežama dok su se nizali komentari pune empatije i solidarnosti.

Osam godina braka i dva deteta

Limda i njen suprug u braku su osam godina i imaju e.dvoje decPrijatelji tvrde da je njihova priča počela kao velika ljubav, a život im je dugo bio stabilan. Promena je, kako kažu, nastupila kada je muž postigao finansijski uspeh, što je bio trenutak kada je odlučio da uzme drugu ženu.

Ne propustiteŽenaSrpkinja Danijela upoznala je Turčina, a onda joj se život preokrenuo: "Nisam imala kud, morala sam..."
Danijela Božić
Ludi svetDve udovice bile su udate za istog muškarca: Devet meseci nakon njegove smrti, venčale su se jedna za drugu a njegov pepeo nosile u donjem vešu
žene se grle
Žena"Dopuštam mužu da ima ljubavnice, srećna sam kad ga zadovoljnim": Monika otkrila tajnu svog braka pa savetuje žene da krenu njenim stopama
Screenshot 2026-02-03 185558.png
ŽenaIma 25 i udala se za 43 godine starijeg "Čim sam ga ugledala, znala sam da ima nešto..."
Screenshot 2026-02-01 211126.png
ZanimljivostiPutinova prva žena otkrila kako je zaprosio: "Zvučalo je kao da želi da raskinemo, ovo mi je nabrajao..."
Vladimir Putin i Ljudmila

 Video: Japanska mlada se udala za AI

Japanska mlada se udala za AI Izvor: Društvene mreže