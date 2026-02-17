Slušaj vest

Od tog datuma, znakovi kineskog zodijaka mogu da očekuju dramatične promene. Kineski horoskop obećava, sa dolaskom Konja, životi nekih ljudi dobijaju ubrzanje, strast, uspeh, neočekivane pobede i, najvažnije, ostvarenje najluđih snova.

Za mnoge će ovo biti trenutak kada se otvaraju dugo zatvorena vrata ka pravoj slavi, ljubavi i novcu.

Godina Konja donosi energiju brzine, odlučnosti i akcije. Odugovlačenje nije opcija, 2026. će biti sudbonosna za one koji su spremni da rizikuju i zakorače u nepoznato.

Tigrovi će biti u centru pažnje: njihova hrabrost i ambicija savršeno se uklapaju sa vibracijom godine. Od februara kreću u „sedlo“ – poslovni projekti startuju sa praškom, ugled raste, a lični život je pun događaja.

Neočekivana poznanstva, priznanja i nova osećanja postaće svakodnevica.

Ove će posebno uživati u ljubavi. Godina Konja pomaže da se ruše stare barijere, otpusti prošlost i pronađe harmonija. Novi odnosi će se razvijati brzo, iskreno i sa potencijalom za dugoročnu vezu. Konj traži iskrenost – rečima, osećanjima i namerama – i tek tada nagrađuje one koji se usude da vole istinski.

Zmaj

Zmajevi će morati da preuzmu kontrolu nad svojim životom. Posmatranje sa strane je prošlost – Konj traži akciju i osvajanje novih horizonta. Oni koji rizikuju biće nagrađeni finansijski i profesionalno. Idealno vreme za velike odluke – od selidbe do promene karijere.

Pacovi mogu doživeti određenu nestabilnost, jer je Konj njihova suprotnost. Ipak, upravo u takvim trenucima rađaju se heroji. Pacovi će moći da preispitaju ciljeve i razviju novu strategiju koja donosi važne promene. Trebalo bi da nauče da „uhvate vetar“, a ne da mu se suprotstavljaju.

Pacov

Godina Konja 2026. nije za čekanje, već za kretanje. Oni koji se usude da deluju, dobiće sve. Oni koji oklevaju, ostaju zaglavljeni u starom scenariju. Ali oni koji ovu godinu vide kao priliku, naći će se u centru sopstvenog filma, gde scenarij pišu sami, a svaka želja može da se ostvari.

