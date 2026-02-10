Slušaj vest

Jedna od najboljih srpskih glumica Gorica Popović važi za vrsnu kuvaricu, a s vremena na vreme ima običaj da na društvenim mrežama podeli poneki svoj recept koji njeni pratioci uvek dočekaju sa radošću.

"Njeno Veličanstvo - okroška. Ruska hladna čorba," napisala je Gorica, koja je nedavno otišla u penziju, jednom prilikom pored fotografije gotovog ručka.

Mnogi oduševljeni pratioci pitali su je kako ide recept za ovaj specifičan obrok, a glumica je rado odgovorila:

"Skuvati bujon od pola litra vode i kokošije kocke, dobro ohladiti i procediti da se ukloni masnoća. U to dodati 3 čaše kiselog mleka, 150 g seckane praške šunke, dva seckana barena jaja i iseckati 2-3 kisela krastavca. Sve izmešati, dodati seckani peršun i biber po želji. Dobro ohladiti i jesti hladno," napisala je glumica kojoj su se ubrzo mnogi zahvalili na receptu.

