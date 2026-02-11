Slušaj vest

Lisnata sukana pogača sa Zlatara napravljena po tradicionalnom receptu je, sigurni smo, jedna od najlepših! Zato, ako niste do sada, obavezno je probajte - pravi se jednostavno, dok je ukus prosto neodoljiv. Bićete oduševljeni, a svako ko je bude probao tražiće vam recept!

Za testo:

600g brašna

8g suvog kvasca ili (30g svežeg)

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

1 jaje

oko 450ml vode



Fil ( za premazivanje):

200g putera

100g rendanog sira

3-4kašike pavlake ili kiselog mleka

Priprema:

U vanglicu staviti brašno. Napraviti na sredini brašna udubljenje i tu dodati kašičicu šećera, izmrviti kvasac, sipati 100 ml tople vode (od 350 ml), prekriti vanglicu kuhinjskom krpom i ostaviti pet minuta. U nadošli kvasac dodati jaje, so i zamesiti testo sa ostatkom tople vode. Testo prebaciti na pobrašnjenu podlogu i uz dodatak vrlo malo brašna ga umesiti. Testo odmah podeliti na četiri jednaka dela. Od svakog dela oblikovati jufku. Jufke poređati u neku posudu posutu brašnom, prekriti ih kuhinjskom krpom i ostaviti 10 minuta da se testo odmori.

Za to vreme pripremiti smesu za premazivanje testa. Omekšali maslac staviti u odgovarajuću posudu, dodati kiselu pavlaku i viljuškom dobro sjediniti. Zatim ubaciti izrendani sir i dobro viljuškom umutiti.

Uzeti prvu jufku i staviti je na pobrašnjenu podlogu. Preko jufke posuti malo brašna. Zatim je oklagijom razviti (sukati), uz stalno posipanje kore i radnog dela brašnom, koliko god možete tanje. Premazati celu koru pripremljenom smesom za premazivanje (u daljem tekstu premaz).

Sada, testo od sebe prebaciti do polovine razvijene kore - premazati je premazom - suprotnu stranu prebaciti preko premazati je. Levu stranu saviti do pola - premazati premazom - desnu stranu prebaciti preko (ona se ne premazuje). Isti postupak ponoviti i sa ostale tri jufke, tako da dobijamo četiri ispresavijena testa.

Tepsiju veličine 33 cm premazati maslacem ili staviti pek papir. Uzeti prvo savijeno testo, staviti ga na pobrašnjenu podlogu i rukama ga pritiskati i širiti do veličine tepsije. Prebaciti koru u tepsiju i još je malo rukama ispretiskati do ivica tepsije. Koru premazati sa premazom - razvucite rukama i drugu koru, staviti je preko prve i ivice izvući do stranica tepsije. I nju premazati premazom. Isti postupak ponoviti i sa ostale dve kore. Zadnju koru malo ušuškati sa strane, prekriti tepsiju kuhinjskom krpom i ostaviti testo da naraste 30 minuta.

Rernu uključiti da se zagreje na 200 stepeni.

Peći pogaču na 200°C (392°F) prvih 30 minuta, zatim smanjiti na 180°C (356°F) i peći još 15 minuta. Ako je potrebno, pri kraju pečenja prekriti je aluminijumskom folijom da ne izgori.

Pečenu pogaču prebaciti na rešetku za hleb i ostaviti da se malo prohladi, pa je prebaciti na kuhinjsku krpu.

VIDEO: Najlepsi ukrasi na pogači: