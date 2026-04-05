Slušaj vest

Džulija Klark (53) iz Linkolna bila je u braku sa Piterom, takođe 53, i imali su troje dece – ali odmor u Egiptu u avgustu 2016. odveo je njen život u potpuno novom pravcu. Svoju priču podelila je za magazin OK!. Dok je posmatrala porodicu, prišao joj je hotelski radnik i pitao za ime i da li je na Fejsbuku.Dala mu je svoje ime i upoznala ga sa mužem. Nije mislila da je to važno dok se nisu vratili kući. Nekoliko dana kasnije dobila je zahtev za prijateljstvo od čoveka kog je srela pored bazena

„Sedela sam kraj bazena dok su moj muž Piter i dve ćerke, Melisa i Amelija, uživale u vodi. Naše dvonedeljno letovanje privodilo se kraju i koristili smo poslednje dane avgustovske vrućine. Iako smo se lepo proveli i doneli predivne fotografije, osećala sam se usamljeno. Bila sam 15 godina udata za Pitera, bio je dobar čovek, divan otac našoj deci Džejmsu (34), Melisi (21) i Ameliji (18) i uvek je brinuo o nama, ali činilo se kao da smo zajedno samo zbog dece.“

Na odmoru se sve promenilo. Dok je posmatrala porodicu, prišao joj je hotelski radnik i pitao za ime i da li je na Fejsbuku. Dala mu je svoje ime i upoznala ga sa Piterom. Nije mislila da je to važno dok se nisu vratili kući. Nekoliko dana kasnije dobila je zahtev za prijateljstvo od čoveka koga nije poznavala. Lajkovala je nekoliko njegovih objava. On joj je zatim poslao zahtev. „Ne znam zašto sam ga prihvatila, ali jesam“, kaže ona.

U oktobru 2016. počeli su da se dopisuju. Pričali su o njenom životu i porodici, poverila mu se o majčinom infarktu. Posle mesec dana predložio je video poziv. Počeli su da se čuju dva do tri puta nedeljno, svakodnevno su se dopisivali. Posle tri meseca rekao je da se zaljubljuje u nju, a posle pet meseci i ona je počela da oseća isto. Piter je primetio da razgovara s Ahmedom. Jednom joj je rekao da, ako želi novi život, treba da ode. U martu 2017. započeli su razvod. U septembru 2018. prvi put je upoznala Ahmeda uživo. Otišla je s prijateljicom u Egipat na 12 dana. „Kada sam ga ugledala, odmah sam osetila privlačnost“, kaže. Na odmoru joj je dao prsten i zaprosio je.

Džulija je svakih osam-devet meseci putovala u Egipat, a u septembru 2020. preselila se tamo. Napustila je dom, decu i porodicu. „I dalje ne verujem da sam to uradila. Bila sam domaćica, uvek uz decu“, priznaje. Piter ju je odvezao na aerodrom i poželeo joj sreću.

Posle 12 dana u Kairu, uz prevodioca u ambasadi, venčali su se. Ahmed je insistirao na skromnoj ceremoniji, pa je obukla jednostavnu belu haljinu. Ubrzo su nastali problemi, prestao je da pokazuje nežnost u javnosti, često je nestajao noću i ostavljao je samu. Njena anksioznost se pogoršala. Nakon posete porodici u Engleskoj, nadala se promeni, ali odnos je ostao klimav.

-U februaru 2022. odveo me je u kafić koji sam obožavala. Bilo je predivno, ali onda mi je saopštio nešto što me slomilo. Rekao je da mora da se oženi Egipćankom kako bi imao decu, jer sam ja starija i prošla kroz menopauzu. Srce mi se slomilo. Nisam mogla da sedim tamo, a da znam da bi moj muž bio s drugom ženom i pravio porodicu. Rekla sam mu da ga ne mogu deliti. On mi je odgovorio da zaboravim na ono što je rekao, ali ja nisam mogla, i udaljili smo se. Počela sam da se povlačim iz odnosa jer nisam videla budućnost u njemu. Osećala sam se glupo. Moj bivši muž Piter bio je dobar čovek. Ahmedu sam dala sve. Dala sam mu ceo svet. Izgubila sam šest godina života.

Do jula 2022. Ahmed je napustio naš stan, a razveli su se u septembru iste godine. U novembru 2023. vratila sam se kući.

-I dalje verujem da negde postoji neko za mene, ali pomirenje s Piterom ne dolazi u obzir. Pre povratka u Englesku upoznala sam još jednog Egipćanina, bližeg mojim godinama, i mislim da mu je zaista stalo do mene. Ali u trenucima sumnje pomislim: „To nije stvarno“, jer sam pogrešno verovala da je ono što sam imala s Ahmedom bilo pravo.

(Kurir.rs/Najžena)

