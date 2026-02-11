Džeklin Šo o amiškoj zajednici i dadilji koju je zaposlila

Džeklin Šo, rođena u Kaliforniji, doživela je potpuno drugačiji stil života kada se tokom pandemije preselila na američki Srednji zapad. U gradiću na severu savezne države Indijane, gde je njen suprug odrastao, upoznala je veliku amišku zajednicu i zaposlila 22-godišnju Amiškinju kao dadilju.

Kroz razgovore sa njom, Džeklin je preispitala sopstvene predrasude i saznala kako Amiši zarađuju, kao i zašto su mnogi od njih zapravo prilično imućni, piše magazin People.

Kulturni šok nakon preseljenja

Šo i njen suprug preselili su se u njegov rodni grad na severu Indijane, gde je on već bio naviknut na suživot sa Amišima, koji čine veliki deo lokalnog stanovništva. Pohađao je školu sa amiškom decom, koja se po pravilu prestaju školovati nakon osmog razreda.

Za Džeklin je, međutim, sve to predstavljalo pravi kulturni šok. Godinama kasnije priseća se da je bila istovremeno zbunjena i zaintrigirana prizorima konjskih zaprega na ulicama.

"Uvek me je to fasciniralo. Znala sam da pomislim: - Gledaj, Amiši. Neverovatno", kaže ona.

Amiška dadilja razbila predrasude

Nakon što je u junu 2022. godine rodila ćerku, Džeklin je bila u potrazi za pomoći oko čuvanja deteta, jer u vrtiću nije bilo slobodnih mesta. Na preporuku prijatelja iz suprugovog detinjstva, zaposlila je 22-godišnju Amiškinju po imenu Rozana.

Rozana joj je odgovorila na brojna pitanja o tradicionalnom načinu života Amiša, a objasnila joj je i šta je Rumspringa - svojevrsni obred prelaska u odraslo doba, tokom kojeg neki mladi Amiši dobijaju priliku da nakratko iskuse život izvan zajednice i odluče da li žele da joj se vrate.

Zablude o tehnologiji i savremenom svetu

Rozana je razbila i neke zablude koje je Šo imala, poput one da Amiši "ne znaju ništa o modernoj tehnologiji". Ipak, kako Džeklin ističe, mnogi od njih "ne prate pop-kulturu ili slične stvari".

Kako Amiši zarađuju novac

Džeklin je shvatila da se znanje Amiša o spoljašnjem svetu - svetu "Engleza", kako ga oni nazivaju, razlikuje od mesta do mesta.

"Pošto u Indijani zbog zime i vremenskih uslova pola godine ne mogu da rade na zemlji, moraju da pronađu druge izvore prihoda. Zato mnogi muškarci rade u fabrikama", rekla je Šo za People.

Zašto su mnogi Amiši imućni

Iako rade među "Englezima" i primaju platu, Amiši se uglavnom ne odriču svojih konzervativnih vrednosti. Bez obzira na visinu zarade, njihov način života, prema rečima Šo, gotovo automatski vodi ka štednji.

"Imućni su jer ne troše novac na nepotrebne stvari. Žive minimalistički. Jednostavno štede i žive veoma skromno," objašnjava ona.

