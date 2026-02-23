Slušaj vest

Ono što najčešće završava u kanti može biti dragoceno za biljke. Ljuske belog luka pokazale su se kao jednostavno i prirodno sredstvo koje pomaže jačanju korena, poboljšava kvalitet zemlje i štiti biljke, a sve to bez upotrebe hemijskih preparata.

Lako su dostupne tokom cele godine i mogu se koristiti i u saksijama i u bašti, pa ih stručnjaci sve češće preporučuju kao koristan dodatak u nezi biljaka.

Beli luk je bogat sumpornim jedinjenjima, a deo tih materija zadržava se i u ljusci. Kad se ljuske nađu u zemlji, one postepeno otpuštaju supstance sa antimikrobnim i antifungalnim dejstvom, što može pomoći u smanjenju razvoja gljivica koje često napadaju koren i stabljiku, naročito u vlažnim uslovima u bašti. Istovremeno, deluju i kao prirodna zaštita od štetočina, poput vaši, mrava i drugih insekata.

Cveće Foto: Profimedia

Druga prednost je to što tokom razgradnje obogaćuju zemlju organskom materijom. Time poboljšavaju strukturu supstrata, omogućavaju bolji protok vazduha i zadržavanje vlage, pa biljke lakše usvajaju hranljive materije, čime se pospešuje cvetanje.

Kako koristiti ljuske belog luka u bašti

Ljuske možete usitniti i umešati u zemlju kako bi se brže razgradile i otpustile hranljive materije. Možete i da ih položite oko biljaka, gde stvaraju prirodnu barijeru protiv insekata. Još jedan način je da ljuske kratko prokuvate, a ohlađenu vodu koristite za zalivanje kao blag zaštitni preparat. Dobar efekat daje i kombinovanje sa drugim organskim ostacima, poput ljuski jaja ili taloga kafe.

Važno je, ipak, ne preterivati – umerena količina je sasvim dovoljna da biste primetili rezultate, dok prevelika može poremetiti ravnotežu zemljišta. Uz malo pažnje, ovaj jednostavan kuhinjski ostatak može da bude koristan saveznik u nezi biljaka, voća i povrća u bašti.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Metod samozalivanja biljaka