Ambra Luparelo je napustila Italiju pre tri godine kako bi izgradila budućnost daleko od kuće. Danas, sa 26 godina, radi kao kuhinjska pomoćnica u rudniku u Njumanu, Zapadna Australija, i povremeno čisti sobe i kancelarije. „Čak i sa skromnim poslovima ovde, možete sebi priuštiti pristojan život i sastaviti kraj s krajem bez brige“, ​​kaže Ambra sa preko 13.000 kilometara udaljenosti.

Hrabrost da krene sama

Poreklom iz Đele, Sicilija, Ambra se u mladosti preselila u Ravenu, gde je stekla diplomu poljoprivrednog inženjera. Odgajana u porodici sa finansijskim poteškoćama, odmah je počela da radi: kao prodavac, šanker, konobarica i službenica. Ali želja da putuje i vidi svet uvek je bila sa njom.

„Odrastajući, govorili su mi da je jurenje snova nemoguće, da kao odrasla osoba treba samo da radim. Uvek sam odbijala ovu ideju“, objašnjava Ambra.

Sa 20 godina počela je ozbiljno da razmišlja o preseljenju u inostranstvo, smatrajući Australiju idealnim kompromisom: dobre plate, kvalitet života i konkretne mogućnosti za izgradnju solidne budućnosti.

Odlučujući trenutak dogodio se 7. jula 2023:

„Strah od neostvarenja mojih snova postao je veći od straha od odlaska sama“, kaže ona. Podnela je zahtev za vizu i odlučila da ode, znajući da je njena situacija u Italiji već bezizlazna, bez planova, bez budućnosti.

Australija i rudnik

Ambra je stigla u Pert u septembru 2023. godine, a prvih nekoliko meseci bili su pravo uranjanje: konobarica, baštovan, razni poslovi, uvek van njene zone udobnosti.

„Australija vam predstavlja izazove koji vas teraju da rastete“, razmišlja ona.

Od 2025. godine radi u rudniku sa intenzivnim smenama: dve nedelje bez prestanka, sedam dana u nedelji, 11 i po sati dnevno, nakon čega sledi nedelja odmora.

Njena glavna uloga je pomoćnica u kuhinji na rudniku, ali ona takođe čisti sobe i kancelarije: „Oni koji rade u rudniku žive direktno na licu mesta tokom svoje dvonedeljne smene.“

Kvalitet života i stvarne mogućnosti

Uprkos teškoćama, Ambra je pronašla viši kvalitet života i opušteniji tempo u Australiji. Blizina Azije joj omogućava da često putuje, nešto što je oduvek cenila.

Troškovi života u Pertu su viši nego u Italiji, ali proporcionalni platama. Povremeni poslovi počinju od oko 30 dolara po satu (17 evra), dok poslovi sa punim radnim vremenom počinju od 24 dolara po satu (13,70 evra). Rad u rudniku joj omogućava da zaradi između 1.500 i 3.000 australijskih dolara nedeljno (887–1.775 evra).

„Kruta hijerarhija koja često zastrašuje ljude u Italiji ne postoji. Menadžeri su pristupačni i zainteresovani za dobrobit tima. I ja sam doživela teške situacije, ali većina poslova je zdrava, sa adekvatnim platama i boljim ljudskim odnosima nego što sam navikla“, objašnjava Ambra.

Od društvenih medija do karijere kreatorke

Ambra je počela da deli svoje iskustvo na društvenim mrežama, deli svoj rad, izazove i zanimljivosti i odgovara na pitanja svojih pratilaca. Njena publika je vremenom rasla, transformišući njeno iskustvo u pravu karijeru kreatorke sadržaja.

„U početku, mnogi nisu razumeli zašto bih otišla tako daleko umesto da izaberem evropsku destinaciju. Ali uvek sam imala jasnu viziju: idi veliko ili idi kući. Moja baka mi je uvek govorila: ili radiš stvari dobro ili ih uopšte ne radiš“, objašnjava ona.

Snovi, žrtve i nezavisnost

Ambra se nada da će izgraditi svoju budućnost u Australiji, iako je dobijanje stalnog boravka složeno. Ako to ne bi bilo moguće, razmotrila bi druge destinacije u inostranstvu: „Italija, trenutno, ne nudi mladim ljudima iste mogućnosti za posao kao u inostranstvu, posebno za one sa veštinama ili specijalizacijama.“

Mnogi komentari na njenim video zapisima isticali su očiglednu uzaludnost odlaska tako daleko: „Da li je bilo potrebno ići čak do Australije da bi se orezivale biljke?“ Ali Ambra pojašnjava:

„Mladi ljudi ne odlaze da postanu konobari ili rade na farmama iz strasti, već zato što čak i sa niskim poslovima ovde možete da živite sami, sastavite kraj s krajem bez brige, pa čak i uštedite novac.“

Kao što je njena baka govorila, stvari se ili dobro rade ili se uopšte ne rade.

