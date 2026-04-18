"Zeleno čudovište" za početak dana: Recept za jutarnji napitak zbog kojeg Viktorija Bekam uvek izgleda sveže i negovano!
Modna dizajnerka Viktorija Bekamveoma vodi računa o svojoj ishrani i zato ima besprekornu liniju.
Svaki dan obavezno jede lososza negovanu kožu, ali ima i jedan poseban jutarnji ritual.
Većina ljudi odmah kuva kafu kad se probudi, a Viktorija uzima blender i pravi svoj omiljeni "Zeleno čudovište" smuti koji joj donosi balans, snagu i mentalnu jasnoću.
Ona zna koliko je važno započeti prirodnim napicima i sastojcima, pa zato pravi smuti na sledeći način.
Sastojci:
zelena jabuka
kivi
limun
šaka spanaća i brokolija
kašika čia semenki
šot kokosove vode ili biljnog mleka
Kada izblenda sve sastojke, Viktorija dobija vitaminsku bombu koja je nezaobilazan početak svakog njenog dana.
Ovaj zeleni smuti joj pomaže da održi energiju tokom dana, a ova disciplina joj se i u 50-im godinama ogleda u zdravlju i vitalnošću.
(Kurir.rs/Glossy)
