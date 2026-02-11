Slušaj vest

Parfem je jedan od najintimnijih poklona koje možemo da damo. Nije samo miris u bočici, to je osećaj, uspomena, trag koji ostaje u vazduhu i u sećanju. Zato je izbor parfema za voljenu osobu mnogo više od kupovine lepog pakovanja. To je pokušaj da nekoga "pročitamo", da razumemo njegovu energiju, stil i način na koji doživljava svet.

Upravo tu ljudi najčešće pogreše jer biraju ono što se njima dopada, umesto ono što zaista odgovara osobi kojoj je namenjeno.

Parfem mora da "liči" na osobu

Najvažnije pravilo je jednostavno: parfem treba da bude produžetak nečije ličnosti.

Ako je osoba nežna, smirena, nenametljiva, teški, jaki i začinski mirisi mogu delovati strano na njenoj koži. Njoj će više prijati čiste, puderaske, cvetne ili blago voćne note - mirisi koji se osećaju blisko, toplo i diskretno.

S druge strane, ako je u pitanju harizmatična, glasna, energična osoba koja voli da ostavi utisak, lagani i „tihi“ parfemi mogu jednostavno nestati na njoj. Takvim ljudima često bolje pristaju orijentalne note, vanila, drvenaste osnove ili intenzivniji cvetni mirisi koji imaju dubinu i karakter.

Parfem, zapravo, treba da miriše onako kako ta osoba "zvuči" kad uđe u prostoriju.

Biranje parfema Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Obratite pažnju na stil, ne samo na mirise

Garderoba i način odevanja mnogo govore o tome kakav miris nekome može prijati.

Osoba koja nosi svedene boje, prirodne materijale i jednostavne krojeve verovatno će se bolje pronaći u čistim, elegantnim mirisima bez previše slatkoće ili dramatike. Neko ko voli upadljive komade, jake boje i modne detalje, često će uživati u parfemima koji su slojeviti, primećeni i pomalo neobični.

Parfem i stil treba da "pričaju istim jezikom".

Godišnje doba je važnije nego što mislimo

Isti parfem može biti savršen zimi, a pretežak leti. Ako poklon birate za topliji period, sigurniji izbor su svežiji mirisi - citrusni, zeleni, vodeni ili lagani cvetni. Oni deluju čisto, vedro i ne guše.

Za hladnije mesece ljudi češće uživaju u toplijim, kremastim, slatkastim ili drvenastim notama koje ostavljaju utisak ušuškanosti i topline.

Ako niste sigurni, razmišljajte o tome kada će osoba najčešće nositi parfem - tokom dana, na poslu ili u večernjim izlascima.

Parfem Foto: Profimedia

Diskretno istraživanje pravi čuda

Najbolji trik je - posmatranje.

Pogledajte koje parfeme osoba već ima. Da li su to lagani i sveži mirisi ili dublji i slađi? Ako već koristi određeni tip parfema, velika je šansa da se u tom mirisnom pravcu oseća najprijatnije.

Možete i nenametljivo da pitate: "Koji parfem ti je bio omiljeni do sada?" ili "Da li više voliš sveže ili toplije mirise?"

Ljudi često i ne shvate da su vam upravo otkrili savršenu smernicu za poklon.

Kada želite da igrate na sigurno

Ako se plašite da ne pogrešite, birajte parfeme koji su poznati po tome da su "prijemčivi" i lako nosivi - oni koji nisu ekstremno slatki, previše teški ili vrlo neobični. Takvi mirisi obično imaju balans između svežine i topline i dopadaju se velikom broju ljudi.

Ali čak i tada, važnije od brenda je da se zapitate: Da li ovo miriše kao ona / on?

Jer najbolji parfem za poklon nije onaj koji je najskuplji ili najpopularniji. To je onaj koji će, kada ga osoba prvi put nanese, delovati kao da je oduvek bio njen.

I tada parfem prestaje da bude poklon.Postaje deo nje.

