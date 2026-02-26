Slušaj vest

Galete, poznate kao bakin kolač, često deluju jednostavno, ali mogu iznenaditi greškama tokom pripreme.

Idealne galete treba da budu hrskave spolja i mekane iznutra, ali mnogi prave greške koje ih čine tvrdim, gumenim ili suvim.

Najčešće greške uključuju predugo mešanje testa, što dovodi do previše glutena i žilavih galeta, ili nedovoljno mešanje koje stvara grudvice i neravnomerno pečenje. Tačnost u merenju sastojaka je ključna, previše brašna čini testo teškim, dok premalo vodi do rastopljenog testa. Takođe, korišćenje hladnih sastojaka može usporiti dizanje testa, a sredstva za dizanje moraju biti sveža.

Greške tokom pečenja uključuju nepravilnu temperaturu aparata, često otvaranje tokom pečenja, kao i nedovoljno ili previše podmazivanja ploča.

Takođe, vreme pečenja je presudno, prekratko pečenje daje blede galete, dok predugo pečenje rezultira tvrdim kolačem. Najbolje je čekati da para prestane da izlazi iz aparata kao signal za završeno pečenje

