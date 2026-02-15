Slušaj vest

Deda Miletova kafanska proja je onakva kakvu ćete želeti da napravite svaki put kada poželite nešto brzo, ukusno i zasitno. Spolja je lagano hrskava, iznutra mekana, a dodavanje sira i čvaraka daje joj pravi, domaći šmek.

Ovo nije fina, "tanka" proja za posluženje uz čaj – ovo je konkretna, kafanska verzija koja se seče na krupne komade i uživa u njoj dok je još topla.

Projaje nekada u kafanama služena uz svako jače jelo - sarmu, podvarak, pihtije, gluaš..., a zapravo je nastala kao jednostavna, domaćinska hrana koja brzo zasiti. Deda Mile je podelio receptza pravu kafansku proju koja je tokom jeseni i zime bila obavezna u svim kafanama širom bivše Jugoslavije. Recept spada u one izdašne, bogate varijante - nema štednje ni na siru ni na čvarcima, pa je ukus pun, starinski i baš onakav kakav se pamti.

Deda Miletova kafanska proja sa sirom i čvarcima

Sastojci:

3 šolje brašna

3 šolje kukuruznog brašna

3 šolje jogurta

2 šolje ulja

3 jaja

kesica praška za pecivo

200 g sira

100 g čvaraka

susam

Priprema:

Umutite jaja, dodajte jogurt i ulje, pa nastavite da mutite da se sve lepo sjedini. Zatim umešajte pšenično i kukuruzno brašno, kao i prašak za pecivo, pa mešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Dodajte izmrvljen sir i čvarke, lagano promešajte da se dodaci ravnomerno rasporede, pa sipajte smesu u podmazan i brašnom posut pleh i pospite susamom. đ

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na oko 180 stepeni dok proja ne dobije lepu zlatnu boju i počne blago da se odvaja od ivica pleha.

Kad izvadite pleh iz rerne, ostavite proju nekoliko minuta da se malčice prohladi, pa je isecite na kocke i služite.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Srpska proja: