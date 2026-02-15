Slušaj vest

Prazne kutije za jaja uglavnom bacamo u smeće, računajući da nam nije potrebno još kartona i da ničemu ne služe. Međutim, ova ambalaža može biti od velike pomoći u kući, naročito ako imate dvorište i veće domaćinstvo.

Karton je biorazgradiv materijal koji se prirodnim putem razlaže uz pomoć mikroorganizama, posebno kada je vlažan i usitnjen. Od njega se, kao što znate, prave i kutije za jaja, koje često završavaju na otpadu. Bacamo ih, nesvesni da osim ekoloških prednosti imaju i praktičnu primenu. Štaviše, mogu da nam postanu vrlo korisni pomoćnici u bašti, vrtu ili dvorištu.

Krenimo od same kuće, gde ih možete pretvoriti u privremenu prostirku pred ulaznim vratima, naročito tokom hladnijih godišnjih doba kada ima puno kiše, snega, blata. Postavljene blizu praga, sakupljaće prljavštinu i vlagu sa obuće. Teksturirana površina sa izbočinama zadržaće vodu i prljavštinu koju ne želite u svom domu, a nema potrebe da je perete nakon upotrebe - jednostavno je zamenite novom.

Drugim rečima, kutije za jaja mogu da obavljaju i funkciju sušilice za cipele. Vlažne patike ili čizme će se brže osušiti ako se postave na kartonski stalak: porozni materijal će apsorbovati višak vlage, a struktura omogućiti bolju cirkulaciju vazduha.

Kutija za jaja Foto: Derek Phillips / Alamy / Profimedia

Ovaj karton je i ekološki prihvatljiva potpala za vatru u peći ili kaminu. Kada je suv, lako se i brzo pali, a gori dovoljno dugo da zahvati drva ili ugalj. Za razliku od novina, proizvodi manje pepela i jakog dima.

Ukoliko se bavite vrtlarstvom, zašto ovu ambalažu ne biste koristili za obeležavanje prilikom sadnje? Ako imate problem sa pravljenjem ravnomernih redova, jednostavno pritisnite kutiju u zemlju koju ste prethodno poravnali i pripremili. Kada je podignete, videćete uredne rupe savršene za sadnju šargarepe, rotkvica ili zelene salate.

Takođe, odsecanjem dna i laganim ukopavanjem prazne kutije za jaja u zemlju, možete napraviti praktičnu posudu za setvu. Karton će zadržati vlagu i suzbiti korov, delujući kao malč, i vremenom će se jednostavno razgraditi u zemljištu.

Možete da ih koristite i za zaštitu bobičastog voća. Isecite ih na delove, postavite ispod žbuna jagoda ili ribizli, i imaćete novu, čistu podlogu. Bobice neće ležati na vlažnom tlu, što će ih zaštititi od truljenja i prljavštine, a gruba kartonska površina biće idealna prepreka za puževe i ostale napasti.

(Kurir.rs/Žena)

