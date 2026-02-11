Slušaj vest

Svi se često suočavamo s punom korpom za prljav veš i iskušenjem da ubacimo u veš-mašinu sve što može da stane i završimo s tim što pre, zar ne?

Tako mnogi bez previše razmišljanja pomešaju različite vrste tkanina kako bi što pre ispraznili korpu, ali uvek se javlja zabrinutost je li dobra ideja prati ih istovremeno.

Uglavnom je to slučaj s peškirima, koje ne deluje mudro prati s prljavim čarapama, odećom u kojoj smo proveli ceo dan napolju, u gradskom prevozu, na klupama... Međutim, na kraju krajeva, sve se svakako pere u istoj mašini i deterdžentom, pa možda i nije tako strašno?

Šta o tome kažu stručnjaci?

– Tehnički, možete da operete peškire s odećom, ali da li bi trebalo? Verovatno ne – kaže Kimberli Čizman, profesionalna organizatorka, za portal Marte Stjuart.

I stručnjaci su saglasni s njom.

Bolje je prilikom pranja veša odvojiti peškire od odeće kako bi se izbeglo da na njima završe dlačice i bakterije, smatra Mari Drejer, izvršna direktorka kompanije Organize With Marie.

– Peškiri su teški, upijajući i ispušaju vlakna lako, a onda ona mogu da se zalepe na odeću, poput crnih helanki – napominje Kimberli Čizman.

Uz to, peškiri su grublji od odeće, pa kad se te dve vrste tkanina pomešaju odeća može da se ošteti posle pranja. Peškiri su napravljeni tako da upijaju i zadržavaju vlagu i uglavnom su od pamuka ili mešavine s pamukom, dok je odeća od raznih drugih materijala.

Viktorija Grin, profesionalna organizatorka, ističe da peškire ne bi trebalo prati bilo kojim omekšivačem jer ovi proizvodi smanjuju moć upijanja, dok se omekšivač preporučuje za pranje odeće.Da ne govorimo o tome što se peškiri uglavnom peru na višim temperaturama nego odeća, za koju koristimo neke blaže programe i temperaturu ne veću od 60 stepeni. Ako sve pomešate i uključite nižu temperaturu, peškiri neće biti dobro oprani, a ako je pojačate može doći do oštećenja odeće.

Još jedan razlog za zabrinutost jeste to što se narušava ravnoteža u bubnju: peškiri su teži i gušći, pa veš koji se pere s njima može više da se izgužva tokom pranja, a to znači i više peglanja.

Imajte u vidu i da se peškiri i odeća na suše jednakom brzinom – peškirima treba više vremena, a ako koristite mašinu za sušenje to znači da vam se, ako sve operete zajedno, oni možda neće osušiti odjednom. Drugim rečima, odeća će morati da prođe kroz još jedan ciklus i možda će se oštetiti, a potrošićete i više struje.

